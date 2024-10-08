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痛批賴清德「祖國論」是台獨怪談　國台辦：改變不了兩岸同屬一中

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德5日出席國慶晚會拋出「祖國論」，指出就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，引發兩岸爭議。大陸國台辦今晚（8）日終於發聲，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。

朱鳳蓮稱，『台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告「恢復對台灣行使主權』。」

朱鳳蓮指出，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

朱鳳蓮表示，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。

朱鳳蓮強調，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

最後，朱鳳蓮說，希望廣大台灣同胞充分認清賴清德當局的謀「獨」伎倆，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。

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