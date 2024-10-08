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力挺賴清德「祖國論」　黃暐瀚揭致詞4重點：不覺得總統哪裡說錯

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時一番「祖國論」，引起外界熱議，媒體人黃暐瀚7日先是表示「致詞邏輯正確，他的看法，與賴總統一模一樣」，後續再以「賴總統，有哪裡說錯嗎」為題發文，他指出致詞4大重點，強調自己看完聽完，並不覺得哪裡說錯。但他強調，自己也覺得總統應該參與唱國歌，維安不該是缺席的理由。

黃暐瀚於臉書指出「國慶晚會致詞4重點」，第一「慶祝中華民國113年生日快樂」、第二「中華人民共和國不是中華民國國民的祖國」、第三「感謝韓院長、蔣市長籌辦國慶晚會」、第四「中華民國是主權獨立的國家，要時時愛我們的國家」。

黃暐瀚認為，自己人就在國慶晚會的現場，看完聽完，不覺得賴總統，有哪裡說錯？

接著，黃暐瀚說，自己也覺得總統應該參與唱國歌，維安不該是缺席的理由，相信如果總統堅持要出席唱國歌，特勤中心一定有辦法將維安做到安全無虞。

黃暐瀚再說，尤其，若週四國慶大會，按照儀程，賴總統10點30分進場時，國歌領唱10點03分已經完畢，一週內連續錯過兩次公開唱國歌的場合，到時候又要變成話題。

最後，黃暐瀚強調，部分國人誤解賴總統不願唱國歌，還說是因為「吾黨所宗」太過敏感。其實擔任副總統四年，還有今年520總統就職典禮時，賴清德早就多次公開唱國歌、拿國旗，這些都有影音畫面新聞報導佐證，不需爭辯。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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