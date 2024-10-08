藍委不滿賴清德祖國論　「我們沒有承認或否認武力犯台為何要挑釁？」

▲國民黨立委黃仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委黃仁今（8日）在立院質詢時批評總統賴清德在國慶晚會發表的「祖國論」，砲轟這就是挑起兩岸神經，為何一定要講祖國論，攤在陽光下？且國安單位立刻放消息說中共要軍演，自導自演恫嚇國人，「我們過去一直沒有承認或否認武力犯台，但台灣有些高層一直主張挑釁論述，造成兩岸緊張情勢」。

賴清德在5日的國慶晚會致詞時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，相關言論一出，遭前總統馬英九辦公室痛批不倫不類，部分藍委稱是廢話、也有部分藍委給予肯定。

對此，黃仁今質詢時指出，參加國慶晚會，感受到中華民國生日快樂，非常榮耀，但也聽到「祖國論」，為何大陸至今沒有任何反應？倒是國安高層透過管道放消息警告國人，大陸準備環台軍演到底是誰透露？顯然有自導自演現象，祖國論對岸沒有任何反應，雙十國慶即將來臨，賴清德的話是否又挑起兩岸之間的神經？國人是希望兩岸和諧。

行政院長卓榮泰回應，總統幾天後的講話自己當然不清楚，但國慶晚會當天，總統說中華民國是我們的祖國，這句話邏輯沒有錯、歷史沒有錯，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這樣的結論也沒有錯。

黃仁質疑，這就是挑起兩岸神經，講本國就好了，為何一定要講祖國論，祖國是對岸的議題，跟台灣無關，為何一定要攤在陽光下？雙十國慶要來臨了，是否又要挑起意識形態論述，自導自演嚇壞國人？

黃仁說，「國際危機組織」就提到，賴清德當選後，大陸軟化措辭有意改善兩岸關係，但賴清德以強硬立場應對、加劇緊張情勢，國際會自我約束，但台灣政客卻去挑釁或升高情勢，對於國內常常講一些意識形態的議題，國防部長的看法又是什麼？

卓榮泰表示，沒有自導自演的狀況，也希望中華人民共和國正視中華民國的存在，賴清德總統說「中華民國是我們的祖國」，是希望讓全國國人團結在國家之下，讓全國國人一同保護國家的主權獨立和團結。

國防部長顧立雄則回應，總統的態度就是維持台海、印太區域和平，無意挑釁，委員也可以看到每天有共機越過中線進行軍事恫嚇、軍艦在台海周邊環繞、破壞包含南海跟東海的區域和平，這都是中國在做的，我方並未挑釁，賴清德總統描述的是客觀事實。

黃仁此時打斷顧的談話，並表示自己站在一個中肯角度看，過去會常常有潛艦來嗎？沒有，因為我方論述並未挑釁，但現在常常挑釁、嚇自己國人，「祖國論」是不是國安高層放話嚇唬國人，很多意象跟脈絡產生共機跟潛艦繞台，就是論述一直挑釁，「我們過去一直沒有承認或否認武力犯台，但台灣有些高層一直主張挑釁論述，造成兩岸緊張情勢」。