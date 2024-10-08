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台灣進口加熱菸卡關遭日媒批判　日本外務省網頁發赴台提醒

《日刊現代》撰文批評台灣加熱菸政策落後於世界，不僅打擊日客來台意願，甚至會讓日人觸犯法令，面對高額罰金。（翻攝《日刊現代》官網）

圖文／鏡週刊

新版《菸害防制法》上路一年多，可依法上市的加熱菸品至今仍卡關在衛福部的健康風險評估審查，不但讓加熱菸走私橫行，政府流失收不到稅，甚至引起國際媒體注意。日媒罕見重話批評台灣政府，直指台灣菸防法規落後日本及世界100多個國家，甚至刻意卡關加熱菸，影響日客來台觀光的意願，同時引發日本政府關切，在相關的訊息平台發出警告，如日本外務省針對赴台安全提醒的主頁，就以顯著文字提醒赴台注意不可攜帶加熱菸品。

點名批評台灣的，是日本最大出版社講談社旗下的《日刊現代》，報導標題就點名〈跟日本有那麼不一樣嗎？鄰國「台灣」的吸菸法規落後—日本使用日益增多的加熱菸為什麼不能帶進來？〉報導強調台灣對菸草類產品管制重點仍在防制二手煙危害，但2023年修正公布的菸害防制法，納管加熱菸，卻遲遲不准加熱菸的販售。

《日刊現代》報導指出，日本有40%的加熱菸使用者，其中絕大多數是經濟條件相對寬裕的人群；對於有意來台觀光的民眾或商務人士來說，台灣的菸害防制法卻是一部容易陷人入罪的法律。日刊現代甚至直接用惡法來加以形容，因為光是日本可以使用加熱菸而台灣不行，就會讓人來台付出高額的罰款。

文章用「可能被罰2,500萬日圓」的標題，吸引日本讀者注意；因為按照新版的菸防法，日本旅客一旦在台灣海關被查獲攜帶加熱菸入境，就可能面臨高額罰款。日本政府為防止發生這類狀況，還在相關的訊息平台發出警告，例如日本外務省針對赴台安全提醒的主頁，就以顯著文字提醒。

日本外務省警告日人台來仍不可攜帶加熱菸品入境，但無法降低日人觸犯台灣法令的情況。（翻攝日本外務省官網）

日本外務省警告日人台來仍不可攜帶加熱菸品入境，但無法降低日人觸犯台灣法令的情況。（翻攝日本外務省官網）

但報導也說，真正了解加熱菸還不能帶進台灣的日本公民仍是少之又少，甚至是被台灣海關查獲了才知道，這樣的情況一再發生，也開始影響日本國民來台觀光的意願。還有一點也被日媒關注的，就是有日本國民在不知情的情況下，被犯罪集團利用當了「加熱菸的車手」。

有一名日本男子來台隨即因為走私加熱菸被捕，犯罪人供稱友人是走私加熱菸的組織成員，以提供免費住宿的條件說服他攜帶大量加熱菸闖關，結果一入境就被查獲。這名日本男子之所以敢這樣做，是他根本不認為在日本合法販賣的加熱菸帶進台灣會有罪責，這樣的案例卻不斷地在台灣發生。

其實，加熱菸已在全球近百個國家上市，日媒認為，沒有二手煙的加熱菸是受到大眾接受的，台灣明明已經修法通過，卻用令人不解的手段讓國內外的加熱菸使用者無所適從，衍生出日益嚴重的社會問題。越來越多的不法組織犯下與加熱菸相關的詐欺和走私行為，這些行為一年比一年更嚴重、更複雜，成為台灣的嚴重問題，日媒強調將繼續密切關注，台灣政府將採取什麼措施來應對這種情況。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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