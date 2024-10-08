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「華國美學」攻佔日本新宿！　情色酒店專為陸富豪服務

中共華國美學攻佔日本新宿！情色酒店廣告引人注目，小姐專為中國富豪服務。（翻自X平台）

▲「華國美學」攻佔日本新宿！情色酒店廣告引人注目，小姐專為中國富豪服務。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

近期有不少華人圈網友分享一張照片，顯示在日本東京新宿紅燈區，突然出現一個與日式廣告完全不一樣風格的「中共華國美學廣告」，讓人誤以為一秒來到中國。事實是，中國商人前進日本新宿開設情色酒店，目標就是要賺到中國富豪、或「潤」到日本的中國有錢人的荷包。

日本媒體《Friday》近日實地走訪現場，這個名為「天上人間商務KTV」的情色酒店，這間酒店的老闆確實是中國人，經營目標鎖定中國富豪階級。報導指出，由於相關情色行業在中國有所限制，但在日本相對開放，於是這些有錢來到日本的中國富豪們，就能在新宿歌舞伎町裡大解放，中國商人也是嗅到這一商機，因此來日本開設情色酒店。

 「天上人間商務KTV」專門鎖定中國富豪。（翻自《Friday》）

▲「天上人間商務KTV」專門鎖定中國富豪。（圖／翻自《Friday》）

報導也稱，中國富豪就愛巨乳妹，而且身高要高，如果未達160公分就會被淘汰。此外，店內的服務人員大多以中國、台灣為主，約有30名，另外還有5名日本服務人員。知情人士透露，由於店面經營牽涉到人員身分問題，包括外國人必須要有永住身分或工作簽身分，才能合法工作，如果只有學生簽，在法律上是不允許於日本工作的。因此，店家為了避開法律問題，故意只讓日本女員工出來打廣告，不讓中國與台灣的女員工露臉。

至於這間「天上人間」的廣告美學，則是引發網友熱議，網友們也紛紛直呼：「這風格若不是資深中國人，絕對模仿不出來。」、「這太正宗了！」、「果真是一條龍服務。」、「千里迢迢嫖自己人。」


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