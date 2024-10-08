川普18歲兒遭指患自閉症　梅蘭妮亞駁斥：他被霸凌到心理受創

▲巴倫（左）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（圖／翻攝X@georgsoup）

圖文／鏡週刊

共和黨參選人、美國前總統川普（Donald Trump）與第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）育有1子巴倫（Barron）。梅蘭妮亞近日推出新書，在書中痛斥多年來針對巴倫患有自閉症的謠言，她表示巴倫被霸凌，給家庭造成很大的傷害。

巴倫現年18歲，身高已達201公分，目前在紐約大學史登商學院念書，作為川普最小的兒子，從小備受關注。2016年，脫口秀主持人蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）在社群媒體轉發一段影片，影片中巴倫在共和黨全代會上沒像其他人一樣鼓掌，歐唐納稱巴倫可能在自閉症障礙光譜中。之後，網友們對於巴倫健康狀況的猜測與攻擊排山倒海而來。

梅蘭妮亞在新出版的回憶錄中嚴正反駁此事，她寫道，巴倫沒有罹患自閉症，歐唐納的言論不僅誤導大眾，還傷害了巴倫，巴倫不只在網路上受到霸凌，在現實生活中也受到影響，造成心理健康不可逆的傷害。

梅蘭妮亞痛批，歐唐納的攻擊根本不是出於關心自閉症，而是因為對川普不滿，進而把矛頭指向無辜的巴倫。作為母親，梅蘭妮亞感到心碎且無助，她一直保護巴倫的隱私，但這些謠言讓她不得不站出來，為兒子發聲。現在巴倫上大學，她表示，儘管面對外界的口水，但巴倫仍很堅強，努力追求自己的學業和夢想。



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