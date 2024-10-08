川普再爆驚世發言！　稱移民「壞基因」

▲川普在近期的訪談中，稱那些犯罪的移民擁有「壞基因」。（圖／翻攝Facebook@ Donald J. Trump）

圖文／鏡週刊

前美國總統川普在近期的訪談中，對移民發表了極具爭議的言論，稱那些犯罪的移民擁有「壞基因」。在《休．休伊特秀》（The Hugh Hewitt Show）的訪問中，他批評美國副總統賀錦麗的邊境政策，並聲稱「有1萬3千名殺人犯正通過開放邊界來到美國，並快樂地生活在這裡」。

川普指出，「一個殺人犯，我相信，這是基因使然。現在我們國家裡有很多壞基因。」這些言論隨即受到白宮的強烈譴責，白宮發言人卡琳．讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）形容這種語言為「仇恨的、不適當的」，並表示這在美國沒有立足之地。

儘管川普的發言針對的是罪犯，但批評者指出，他的言論不斷在利用對移民的刻板印象和種族偏見。許多觀察者將他的言論與歷史上對少數族群的妖魔化行為相提並論，甚至有人將其與納粹德國比較。

根據美國移民及海關執法局（ICE）的數據，所謂的1萬3千名殺人犯實際上並不全是在社會上自由活動的，許多人已被拘留在州或聯邦監獄中，並且很多人早在川普擔任總統期間就已經進入美國。在其競選活動中，川普不斷將移民描繪為社會的威脅，甚至曾形容無證移民為「動物」，並威脅要驅逐海地的合法居民。



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