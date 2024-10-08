休旅車剎車失靈「時速200km狂飆」駕駛求救　警出奇招救他一命

▲塞繆爾開休旅車進行跨洲之旅時，半途竟在公路上失控狂飆，時速一度高達200公里。（示意圖，pixabay）
圖文／鏡週刊
一場驚心動魄的生死時速！18歲少年駕駛的休旅車突然失控，時速飆到200公里，在高速公路上狂飆。千鈞一髮之際，機智的員警果斷使出一計，成功將失控的車輛攔下，讓少年死裡逃生。
綜合外媒報導，18歲少年塞繆爾（Samuel Dutcher）上月17日準備展開一趟跨州之旅，他從明尼蘇達州開休旅車出發前往北達科他州，然而，行駛途中車輛卻突然失控狂飆，剎車系統完全失靈，少年只能一邊緊握方向盤，一邊向警方求救。
面對這起危急事件，警方在與塞繆爾通話中試圖分析各種可能的解決方案，試圖想辦法控制失控的車輛，然而，時間一分一秒過去，距離公路終點的T字路口只剩短短2分鐘。千鈞一髮之際，警方決定採取一個極為冒險的行動，要求塞繆爾將車輛撞向由員警Zach Gruver駕駛的警車車尾，以期能將失控的車輛停下。
幸好塞繆爾聽從了警方的建議後，休旅車在撞擊警車後，防撞系統啟動，車速迅速減緩，最終成功停了下來。員警Zach安然無恙，也對塞繆爾的冷靜表現讚不絕口，認為在這種極端的情況下，能保持冷靜並做出正確的判斷，實在太難得。
Shocking footage captured the moment Minnesota teen, Sam Dutcher almost died as his car went into autopilot.— Silent Dude (@SilentDude69x) October 4, 2024
Even Sam’s mother prayed to god ‘please don't kill my kid,’ before heroic cops stepped in - putting their lives at risk - to slow down his vehicle. pic.twitter.com/5kmmkWTekX
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