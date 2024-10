休旅車剎車失靈「時速200km狂飆」駕駛求救　警出奇招救他一命

▲塞繆爾開休旅車進行跨洲之旅時,半途竟在公路上失控狂飆,時速一度高達200公里。(示意圖,pixabay)

一場驚心動魄的生死時速!18歲少年駕駛的休旅車突然失控,時速飆到200公里,在高速公路上狂飆。千鈞一髮之際,機智的員警果斷使出一計,成功將失控的車輛攔下,讓少年死裡逃生。

綜合外媒報導,18歲少年塞繆爾(Samuel Dutcher)上月17日準備展開一趟跨州之旅,他從明尼蘇達州開休旅車出發前往北達科他州,然而,行駛途中車輛卻突然失控狂飆,剎車系統完全失靈,少年只能一邊緊握方向盤,一邊向警方求救。

面對這起危急事件,警方在與塞繆爾通話中試圖分析各種可能的解決方案,試圖想辦法控制失控的車輛,然而,時間一分一秒過去,距離公路終點的T字路口只剩短短2分鐘。千鈞一髮之際,警方決定採取一個極為冒險的行動,要求塞繆爾將車輛撞向由員警Zach Gruver駕駛的警車車尾,以期能將失控的車輛停下。

幸好塞繆爾聽從了警方的建議後,休旅車在撞擊警車後,防撞系統啟動,車速迅速減緩,最終成功停了下來。員警Zach安然無恙,也對塞繆爾的冷靜表現讚不絕口,認為在這種極端的情況下,能保持冷靜並做出正確的判斷,實在太難得。

