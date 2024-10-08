京華城容積率2020年保底560%　週刊曝沈慶京行賄歷程

▲威京集團主席沈慶京在確認京華城案容積率「保底560%」，隨後由朱亞虎找來威京集團7員工以政治獻金名義行賄柯文哲。（圖／資料照）

圖文／鏡週刊

威京集團主席沈慶京在京華城改建案，2020年透過心腹朱亞虎與市議員應曉薇不斷陳情，並在市長室與柯文哲密會及應曉薇在2020年3月10日與柯文哲便當會後，同年3月底，確認京華城案容積率「保底560%」，隨後由朱亞虎找來威京集團7員工以政治獻金名義行賄柯文哲。

至於京華城爭取560到840%階段是否違背職務行收賄，本刊亦獨家揭露過，檢廉搜索柯住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，清楚記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，遭疑是收取威京集團主席沈慶京1,500萬元，檢廉亦正調查釐清中。

本刊調查，北市府雖在2018年初已核定容積率為560%，但京華城公司2020年3月間再次向北市府陳情，其中所提的三大訴求之一，即是要求再次確認「保底560」。

▲京華城2020年3月給台北市政府的陳情書要求「容積率560%」、「大街廓整體開發」及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積120,284.39平方公尺」。

根據京華城2020年3月17日給台北市政府的陳情書，京華城要求保障的3項權利，包括：「容積率560%」、「大街廓整體開發」及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積120,284.39平方公尺」，第一項訴求就是要求保住560%容積率。

而本刊今揭露，朱亞虎到案坦承，2020年3月沈親自下口諭要他找7名員工匯款210萬元給民眾黨，目的是要確認京華城容積率保住560%。待2020年3月26日210萬元入帳民眾黨後，隔天台北市都發局即函覆京華城「將於近期提送本市都委會研議」。

沈慶京在確認京華城案容積率至少有560%後，4月初，朱亞虎告訴李文宗「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，李文宗也隨即回應「謝謝將軍」，同一時期，沈慶京也由應曉薇與柯文哲在3月10日舉行便當會，柯的妻子陳佩琪也在3月10日起分10餘次把157萬餘元現金存進自己及子女帳戶，檢廉已逐一比對是否與沈慶京賄款有關。

後續，柯文哲便在當年4月15日核定將京華城案送交都委會研議，當年7月底即將京華城與市府所提、自創容積獎勵的「方案四」送交都委會審議，該次會議並再度確認京華城容積率保底560％。

本刊調查，京華城改建前建物，已獲准樓地板面積增120,284.39平方公尺，而京華城案市府先准容積率392%，但京華城保住560%，對此2017年時任台北市副市長林欽榮、都發局長林洲民2017年都曾表示反對，柯市府2018年1月准京華城容積率增至560%，隨後京華城希望保住1991年市府（87建212）公文曾經准許之樓地板面積120,284.39平方公尺，林欽榮對此反對，2020年3月，沈慶京在確認保住容積率560%後，由心腹朱亞虎找工員匯210萬元行賄柯文哲，朱亞虎9月27日到案後，遭依違背職務行賄罪收押禁見。



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