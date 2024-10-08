颱風後「菜價太貴改吃蛋」　蛋商公會：產量仍過剩但暫不降價

▲國內雞蛋產量創新高，每日生產過剩100萬顆。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台統計，國內蛋雞投產數量高達3704萬隻、雞蛋產量達12.5萬箱，雙雙再創新高，每天雞蛋生產過剩達100萬顆，蛋價瀕臨崩盤。台北市蛋商公會今表示，上周颱風襲台導致菜價飆漲，刺激雞蛋買氣，因此本周蛋價暫不調整，但若產地不儘速減產，未來仍有降價空間。

國內蛋價在上月3度降價，產地和批發價大降7元，目前產地價每斤僅剩24.5元、批發價34元，蛋價來到近3年新低，因產量大增、買氣並未回到往日水準，整體蛋價趨勢走跌。

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台北市蛋商公會理事長林天來今表示，近期菜價高漲，青菜1斤80元、雞蛋1斤只要30元，實在沒有降價理由，「但雞蛋產量真的太多了，全台蛋商都賣不完」，如果產地不自主減產，若之後菜價下降，蛋價不排除再降。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，近期雞蛋一直供過於求，各大蛋商倉庫都堆滿雞蛋，上周颱風來臨前，原本已經有幾家大廠打算認賠把雞蛋倒掉，後來颱風導致菜價飆漲，刺激雞蛋買氣也救了蛋價，但目前因每日大量生產過剩，賣壓仍在，只是天氣轉冷，雞蛋較好保存。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3704萬隻，比上周多了13萬隻，雞蛋每日產量高達12.5萬箱（每箱200顆），投產蛋雞和產蛋量雙雙創新高，據官方統計數字，每日生產過剩100萬顆，但產業界認為，實際數字可能早就超過百萬顆，而且國人每日需求也已低於12萬箱。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會近期也不斷示警，全台各區生產動態已呈現「量稍偏多」，但各地區域蛋商銷售「市況偏弱」，依目前雞蛋產量與買氣，未來蛋價仍不樂觀，呼籲各產區勿再持觀望態度，應儘速自主進行減產措施。