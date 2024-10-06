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葉菜類農損不大！農糧署估下周回穩　平價高麗菜供應至10／13

▲颱風逼近，消費者搶菜 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署預估葉菜類價格可望下周回穩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

山陀兒颱風肆虐台灣多日，菜價飆漲一周，一度衝上史上新高。農糧署副署長姚志旺表示，根據北農今日拍賣交易價格，平均每公斤降至50.5元，預期下周就會反映在零售市場，農糧署在全台各大量販超市設置的平價高麗菜專區將延長供應至10月13日。

根據北農統計，今日台北市蔬菜到貨量約1174噸，進貨量較昨日略增，均價比昨天略降2.4元，今天降至50.5元，市況雖然明天休市，但外市銷售情形不順暢，承銷人購買意願趨緩，買氣稍弱，各菜種行情跌多漲少。

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葉菜類部分，品質較好的萵苣菜每公斤120元、空心菜100元，小白菜、青江菜跌至60元以下；瓜果類則仍在高價，番茄每公斤140元、茄子120元、苦瓜110元；辛香類部分，芹菜則榮登近期菜王，每公斤飆漲至285元、青蔥每公斤265元。

姚志旺表示，這次山陀兒颱風雨量主要集中在高屏地區，桃園、雲林、嘉義等短期葉菜類產區未造成明顯災損，可穩定供應市場，這兩天傳統市場菜價走高，主要是預期心理，預估葉菜類下周就會回穩，不過主要產地在高屏地區的瓜果類，像是苦瓜、茄子等，因復耕期較長，預期11月價格才回逐漸恢復。

姚志旺說，高冷地甘藍已屆盛產期，且10月可採收面積較9月份增加85%，預估10月中旬後供應量漸增，加上入秋氣候冷涼，各類蔬菜生育加速，評估後續蔬菜量價將逐步平穩。

農糧署指出，自10月2日起已與連鎖賣場合作於全台全聯、大潤發、愛買、家樂福等1562個據點推出賣場高麗菜優惠專區措施，將延長至10月13日，並持續關注各項農產品價格與供應數量，兼顧農民利潤及消費者權益，加強調配供應。

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