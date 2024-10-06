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「菇類要洗嗎」引論戰　農糧署釋疑：多數不用「只有2種例外」

▲農糧署說明菇類是否要先經過清洗。（圖／農糧署提供）

▲農糧署說明菇類是否要先經過清洗。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

颱風過後菜價高漲，不少消費者改買價格穩定的菇類，但各種菇類買回家調理前到底要不要先清洗？農業部農糧署在粉專釋疑：「多數可以不洗」，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等只要清除木屑、切除根部不需清洗；不過香菇、木耳則建議在料理前用清水快速簡單沖洗，沖去表面灰塵，而且要避免浸泡。

受颱風影響，近期葉菜類、瓜果類、青蔥和芹菜等辛香類菜價全面飆漲，消費者改買菇類替代，究竟料理前要不要先清洗，經常引發網友和主婦論戰，農糧署在臉書粉專指出，目前台灣栽培的食用生鮮菇類，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等多採無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種，且生長過程不需使用化學藥劑，只要清除木屑、切除根部即可直接烹調，並不需要特別清洗。

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不過，農糧署指出，像是香菇、木耳等在半開放式環境中種植的菇類，則建議在料理前，用清水快速簡單沖洗，沖去表面灰塵，但應以「避免浸泡」為原則，並於沖洗後儘速料理，以維持菇類最佳風味。

新莊公有市場菜販廖炯程也說，多數菇類料理前不用特別清洗，如果擔心業者或其他消費者觸碰問題，可在料理前快速過一下清水後擦乾，否則菇傘遇水後會開始軟爛塌陷，若沒有馬上烹調反而會孳生細菌。

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