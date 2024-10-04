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菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜

▲▼菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜。（圖／業者提供）

▲每到颱風季或是豪雨成災時，果菜批發價即狂飆。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

每到颱風季或是豪雨成災時，消費市場供需失衡，果菜批發價狂飆，民眾更是爭先恐後前往賣場搶菜，颱風還沒到，貨架就被一掃而空啦！現在有個10元輕鬆補菜的最佳選擇！陪伴台灣消費者50年的波蜜果菜汁，由多種蔬果組合而成，10元起喝一瓶，就能補充平時攝取不足的蔬果營養。

▲▼菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜。（圖／業者提供）

▲波蜜果菜汁由多種蔬果組合而成，10元起喝一瓶，就能補充平時攝取不足的蔬果營養。

許多人從小喝到大的波蜜果菜汁，透過詼諧琅琅上口的行銷金句深植人心，從棒球選手拍攝的「三餐老是在外、人人叫我老外」，到國際巨星金城武的「均衡 是地球的真理，也是你身體的道理」，再到趣味職場篇專打不吃菜的「年輕人不怕菜，就怕不吃菜」，今年則是誰推我篇，引用110年衛福部國健署統計，九成年輕人蔬果攝取不足，菜不夠的都要推，波蜜 懂推！時刻提醒，10元補菜就是這麼Eazy。

▲▼菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜。（圖／業者提供）

▲許多人從小喝到大的波蜜果菜汁，透過詼諧琅琅上口的行銷金句深植人心。

除了常賣款的波蜜果菜汁口味，因應現代人減糖低卡需求，250ml利樂鑽包裝的「波蜜低卡果菜汁」熱量僅48大卡，減糖少負擔的「波蜜輕爽果菜汁」爽口不甜膩。甚至還有添加日本專利Fibersol-2水溶性纖維，有助於促進新陳代謝、維護腸道健康的「波蜜膳食纖維果菜汁」，都是符合健康意識抬頭的消費族群。

▲▼菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜。（圖／業者提供）

▲菜價波動時，波蜜果菜汁提供另類超值的替代方案，最低10元起即可輕鬆補菜。

波蜜果菜汁結合多種新鮮蔬果汁，富含維生素和礦物質，是日常營養補充的理想選擇。風災水災菜價波動時，許多家庭無法保證足夠的新鮮蔬菜攝入，波蜜果菜汁提供另類超值的替代方案，最低10元起即可輕鬆補菜，保持健康不受風雨影響。

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