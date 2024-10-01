葉菜狂漲又被掃空「可改吃這9樣」　4萬粉菜販教戰！婆媽讚爆

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價已經貴了超過1周。（圖／記者楊惠琪攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風還未登陸，國內菜價已衝破歷史新高。新莊公有市場菜販廖炯程今在粉專表示，葉菜類漲幅激烈，很快就被掃空，花果瓜類的價格也有些起伏，香菜更站上200元大關；不過，他也列出了9種品項，包括絲瓜、洋蔥、白蘿蔔等，「屬於不用問價格就可以放秤上的。」

臉書擁有4萬追蹤的廖炯程發文提到，「昨天一堆少婦發文，各地超市貨架空空，就知道今天早市人潮會湧出來，如預期的颱風行情出現了！葉菜類獨領風騷的漲幅激烈，油菜、青江菜、蚵白菜、小白菜、空心菜，我們產地直送的1斤都落在50-60元之間，北農的上架價格大概多10-20元，A菜要80元，可是量少一早就沒貨了，高麗菜60-80元都是台灣的，低於這個價格的大概率是進口高麗菜，稍微尖的都要120元起跳。」

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廖炯程表示，花果瓜類也有些起伏，像是白花菜、茄子、菜豆、苦瓜、青椒、花瓜等，都落在80元上下，「刺瓜50元、青花110元、番茄120元、韭菜花130元；青蔥微微小漲，1斤130-140元左右；香菜又站上了200大關，看這次會不會再回到菜王寶座；芹菜已經不是1斤幾百的問題了，是根本沒有量，連貨都看不到。」

不過，他也列出9種「不用問價格就可以放秤上」的品項，像是洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、蒲瓜、金瓜、絲瓜、冬瓜。

最後，廖炯程強調，本來在九、十月這段期間，都是菜量少的時候，價格都會稍微高一點點，所以漲幅還沒有到很誇張，「接下來要擔心的，反而是十月中後的那批產量，會不會被這幾天的大雨影響。」

對此，網友們紛紛回應，「你真不考慮不弄個菜價APP，類似股市那種嗎？」「今天去買了一袋小黃瓜，比上禮拜多了150元，整個嚇死」、「又開始吃豆芽菜了啦」、「現在本來就不是葉菜盛產期，夏天很熱不是溫室都種不起來，還有這麼多菜色算不錯了」、「菜價上漲，荷包又要大失血」、「又到了吃豆芽、海帶、金針菇的時候了」。