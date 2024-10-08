程委會又擋總預算案！莊瑞雄爆氣拍桌　藍綠互控詐騙集團

▲總預算案在程序委員會又被擋，莊瑞雄動怒。（圖／翻攝直播）



記者皮心瑀／台北報導

立法院程序委員會8日討論接下來院會議程，針對各界關注的總預算案，國民黨團再度提案暫緩列案，讓民進黨立委莊瑞雄氣得拍桌大罵，而藍綠也互控是詐騙集團。最終，該提案在藍白聯手下，以贊成 10人、反對8人、棄權0人通過，總預算案再一次於程序委員會被擋下。

莊瑞雄發言時表示，程委會現在已經膨脹到無法無天，上個會期各個委員會大家合作，像是打詐四法，好不容易法有了，卻沒有彈藥，預算連審都不能審，當時民眾黨還大聲疾呼說洗錢防制法要求配合國際虛擬資產平台，要落地納管，藍綠白一起通過，現在在野雙手一攤，經費什麼都沒有，國民黨團總召傅崐萁還說詐騙是國安危機，現在那時候的氣魄去哪了呢？

莊瑞雄也不滿，山陀兒颱風這幾天帶來的風雨，地方要中央幫忙，那預算連審都不審合理嗎？舉台東為例，被土石流沖垮的地方要復原錢從哪裡來？台東向中央求援，預算卻被閹割掉，合理嗎？

此時，坐在台下的國民黨團書記長林思銘臉帶笑容，讓莊瑞雄氣得大罵還笑；林思銘則回應，沒有要擋治水預算，要莊瑞雄別亂講；莊瑞雄說，現在是全部預算都都被擋下，這樣更糟糕，並怒轟程委會現在竟變最大詐騙集團。

國民黨立委王鴻薇則說，最大詐騙集團是民進黨，國民黨沒有刪預算 ，是要讓沒編好的編好編滿，之前綠營側翼還做一堆梗圖，說在野刪預算，這都被事實查核中心認定是錯假訊息，還要說擋救災救命錢，難道搞不清楚在審哪年預算嗎？現在要治水的跟明年度預算有什麼關係？行政院二備金有用完嗎？所以什麼叫做擋？希望週五和解飯行政院可以提合理改善方案，這不應該嗎？

民眾黨立委林國成則說，現在是暫緩列案，沒有不審總預算案，因為問題是該編的沒有編，這週大家要吃飯，急這一個禮拜幹嘛？週五大家有結果再來列案。