台中市役男專車播「為共產主義奮鬥終身」　卓榮泰：司機自行播放

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（8日）赴立院備詢，綠委沈伯洋質詢時指出，有新兵在網路爆料，搭往營區的遊覽車撥放「為共產主義奮鬥終身」的共軍宣傳影片。對此，卓榮泰回應，該案例發生在9月23日台中市政府載送青年役男的車輛，且為司機自行播放。

沈伯洋質詢時指出，日前有新兵在網路發文，指前往營區的遊覽車播放為中國宣傳的影片，且片中更是出現「為共產主義奮鬥終身」的台詞。據了解，交通車有可能來自國防部包車、新兵的福委或是地方政府的民政局專車。

沈伯洋坦言，這件事情非常敏感，以往按照新的資通安全管理法，會說不用中國產品等，但這不是資安意義下的中國產品，而且用立法解決可能又會形成太多箝制，因此想問，行政院以行政體系來說，是否可能防堵這類的事情發生？

卓榮泰回應，經濟安全已經是賴清德總統「和平四大支柱」的其中一個面向，國家會積極維護國家安全，其中有形、無形的威脅，尤其是文化上的威脅也是時常發生。而沈伯洋所說的案例，是9月23日台中市政府載送青年役男過程中發生，且為司機自行播放。

卓榮泰強調，這也是警覺心跟習慣性的問題，再與民間團體的契約合作中，一定會要求不能使用來自中國的產品，對於行為人的樣態，未來也會在民間訂定契約的時候做合適文字說明，而非直接裁罰，讓相關人士能多加注意，中央跟地方合力填補這些漏洞。

內政部長劉世芳也補充，該案例是台中市政府的兵役徵集，市府用遊覽車把服兵役的年輕人送到軍營，這是在國防部還沒有接收的前半段，是市府兵役徵集產生的誤導，已請地方政府要特別注意。

▲民進黨立委沈伯洋踢爆台中市役男專車播共軍宣傳片。（圖／記者林敬旻攝）