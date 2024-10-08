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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

▲民眾黨團召開社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨團召開「人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內因世大運興建的林口選手村，後來移交給中央作為社會住宅，但日前被民眾爆料有1000戶被轉租作為酒店公寓，並收取高額租金，當時住都中心說明此為不實指控。但民眾黨團8日再爆料此事，且黨團總召黃國昌痛批，經濟部中小企業署用高價向內政部租進來、卻又用低價租給「三房東」，「這不是圖利，什麼才是圖利？」

立院民眾黨團8日上午召開「人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店」記者會，黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委黃珊珊與張啓楷到場出席。

黃珊珊開頭時先表示，「我們希望社宅是用蓋的，不是用說的，蓋社宅別想耍賴。」而黃珊珊也放上一張2023年總統大選期間，時任副總統賴清德帶時任內政部長林右昌、時任住都中心董事長花敬群到林口社宅，宣示要實現居住正義政見，如今卻有上萬坪被挪用成為高級酒店和商辦，不僅沒照顧到弱勢族群，更有圖利廠商之嫌。

黃珊珊指出，當時賴清德喊出要在前總統蔡英文承諾的12萬戶社宅、8萬戶包租代管等政績上，8年再蓋13萬戶社宅、包租代管17萬戶，並擴大租金補貼到50萬戶，這根本是芭樂票跳票後，再開一張更大的芭樂票，目前全台灣蓋好的社宅只有3.2萬戶，當中2萬戶甚至是柯文哲任職於台北市長時所蓋，「賴清德說8年還要再蓋13萬戶，請問要蓋在哪？」

黃珊珊說，內政部竟與經濟部合謀，將林口社宅拿來改做高級酒店公寓，國庫還砸大錢補貼「三房東」，根本是圖利廠商；今年8月媒體報導稱林口社宅疑被轉租給商旅「佔位」，住都中心隨後發新聞稿澄清，其中455戶是規劃為「青年創業基地」，否認將社宅轉做高檔酒店。

黃珊珊提及，根據民眾黨團多次發函向內政部確認，住都中心承認確實仍有1343戶還在排隊等待，林口社宅至少有三棟都被挪用為高級酒店公寓、商辦，兩房型一個月租金4.3萬、三房型5.7萬，甚至還請來網紅大肆宣傳，招攬「高級租客」，租金是一般社宅6、7000千元租金的3至5倍，罔顧居住正義，住都中心公然撒謊。

▲民眾黨團召開社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌批評，內政部口口聲聲說居住正義，結果「高價租進來、低價租出去、圖利廠商發大財」，「這不是圖利，什麼才是圖利？」柯文哲做苦工蓋好選手村，交給住都中心作為社宅，但內政部自己當大房東，將社宅租給經濟部中小及新創企業署，由經濟部當「二房東」把社宅轉租給業者作為高級酒店。

黃國昌說明，2020至2023年，住都中心將林口社宅A7以9851萬元租給經濟部，經濟部再以4759.8萬元轉租給邑瀚股份有限公司經營酒店公寓，換算下來，經濟部賠了5091萬；另兩棟A6+B5，內政部以2億51萬元租給經濟部，經濟部轉租給資聯公司作為辦公空間一年，等於賠掉1.8億，經濟部花大錢向內政部承租、低價轉租業者，再花納稅錢補貼，這種商業模式讓人「嘆為觀止」。

黃國昌指出，林口社宅A7總坪數5272.33坪，A6+B5總坪數10113.51坪，合計可作454戶社宅，當初為避免林口社宅淪為市場炒作標的，2015年立法院審議103年度住宅基金預算作出決議，社宅只能租，不能交給廠商牟利使用；但經濟部說為了扶植新創，該開發計畫總樓地板面積至少要有35%作為服務新創辦公室、新創產業辦公空間與展示交流空間，剩下65%卻解釋為「要怎麼搞，是我的事」拿來轉租酒店，排隊等社宅的年輕人看到政府這樣搞，恐怕都要哭出來。

黃國昌痛批，柯文哲蓋好社宅，民進黨政府連「割稻尾」都不會，當初柯文哲還發文表示很欣慰中央採納其居住正義政見，結果賴清德所允諾的居住正義，是將社宅轉租作為高級酒店嗎？請賴清德自己出面說清楚講明白！

張啓楷說，人民對社宅的要求很簡單，蓋快一點、蓋多一點，但民進黨政府喊了這麼久，只蓋好3.2萬戶，其中2萬戶還是柯文哲蓋的，好不容易蓋好的還被挪用當高價酒店，「請問民進黨對得起人民嗎？」

麥玉珍也稱，居住正義不能只停留在口號和宣示，人民關心的是實際成果，柯文哲在台北市長任內推動完工世大運選手村並轉為林口社宅，賴非但沒有繼續推動興建社宅，新青安政策更成為房價上漲的推手，呼籲賴政府確實履行居住正義承諾，拿出具體行動與解決方案，別讓政策就只是空蕩蕩的擺設。

▲民眾黨立委黃國昌出席社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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