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王世堅新會期又送禮　送台灣拼圖勉勵卓榮泰：要忍辱負重團結藍綠白

▲民進黨立委王世堅贈卓榮泰拼圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅贈卓榮泰拼圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

外號「民進黨良心」的民進黨立委王世堅今（8日）質詢行政院長卓榮泰，指國內詐騙「愈打愈詐」，更氣炸痛罵數位發展部「就是一群漏氣的飯桶，不知道他在幹什麼！」而質詢前，王世堅依然循往例「先禮後兵」，送卓榮泰一份台灣的拼圖，勉勵卓「大方無隅」，要團結藍綠白，別讓國家有陰暗角落，忍辱負重、任重道遠。

卓榮泰今率部會首長至立院備詢，而輪到王世堅時，向來都會準備禮物送給質詢對象的他，此次也不例外，特別準備一份台灣地圖的拼圖，親自送給行政院長卓榮泰。王世堅表示，三個多月應該對行政院務策勵許多，開場前一樣送禮物期許。

王世堅介紹背後寓意，他表示，，自己送一份認識台灣的台灣拼圖，希望卓院長以大愛、大公無私精神把全國22縣市拼在一起。應該團結、和諧、互助、互愛，古書中老子有一句話：大方無隅，真正大的形狀是沒有角落的。

王也強調，看待自己國家不能有任何陰暗角落，最高的政治道德就是應該為2300萬人民，不分藍綠白也不分信仰，團結在一起，這就是最高行政首長的首要任務，特別送這個圖案的意義，就是勤勉院長忍辱負重、任重道遠。

而此次送禮是先禮後兵，王世堅之後針對詐騙議題質詢，王更頻頻痛批數發部是「飯桶」，警政署165反詐騙功能這麼多只花一千萬，飯桶數位部花六倍的錢卻負評如潮。

王也呼籲，院長今天乾脆宣布撤掉算了，全民就當做這些錢丟到水裡，撲通一聲，就不要出來了，這麼漏氣一群飯桶，「但他老兄一點能力都沒有、什麼都沒幹！」而王世堅一提到數發部就爆氣，也嚇到卓榮泰一旁陪同備詢的內政部長劉世芳，讓平常嚴肅備詢的劉罕見表情一變，抿嘴憋笑。

▲民進黨立委王世堅贈卓榮泰拼圖。（圖／記者林敬旻攝）
 

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