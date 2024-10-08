王世堅怒轟數發部一群飯桶　喊撤打詐APP「當錢丟水裡噗通一聲」

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王世堅怒轟數發部一群飯桶　喊撤打詐APP「當這些錢丟水裡噗通一聲」

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（8日）赴立院備詢，民進黨立委王世堅質詢打詐議題時提到數發部，王氣炸痛批，「飯桶數發部，不曉得他在幹什麼！」王世堅指出，警政署佈置165防詐專網只花一千萬，數發部搞半天，六千萬搞出一個APP結果問題一堆，院長今天乾脆宣布撤掉算了，全民就當作這些錢丟到水裡，撲通一聲，就不要出來了，「這麼漏氣一群飯桶，他老兄一點能力都沒有、什麼都沒幹！」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

王世堅質詢時表示，政府最大的宣傳就是打詐四法通過了，要一致打詐，但自己看到的成績很不客氣講，政府打詐越打越詐！前年2萬9千件、財損73億，去年3萬8千件、財損88億，今年更慘，好不容易7月通過打詐專法，這些詐騙集團卻集體向政府公權力宣戰，今年7月光是詐騙金額高達110億，1個月就抵去年1整年，8月甚至再增加，給政府重重打擊又加強火力。

對於相關數據，卓榮泰回應，不敢否認打詐事件還是很多，但數字上面是「計算呈現標準不同」。劉世芳進一步解釋，以前打詐案當成刑案，比如說一群人10、20個也算一個案，但院長指示下不能用這樣的方式，一案10個就算十個案，金額部分，165報案進來後，報案人主觀認定多少金額就列入打詐儀表板，每天定時公布打詐案數跟財損金額，但真正狀況要等到進入刑案再來計算。

提到數發部彷彿觸到王世堅地雷，王世堅立刻插話，並激動表示，講到打詐儀表板就想到數發部，「飯桶數發部，不曉得他在幹什麼！」王直言，打詐的事情完全落到警政署手上，警政署佈置165防詐專網只花一千萬，數發部搞半天，六千萬搞出一個APP結果臭罵連連，滿意5分只有2.8分，做不了任何事情還每年增加預算，質問院長要怎麼處理數發部？

卓榮泰回應，數發部本來要設立平台，讓收到錯誤訊息的人可以查詢，這在國內是創舉，自己也請數發部參考國外案例，但國外也沒有這麼完整的機制，所以正在嘗試作業中，現在已經把平台上網時間延後到年底，要再做改善。

王世堅不滿表示，今天講數發部是題外話，因為實在太飯桶，明年預算87億、增加21%，APP卻負評如潮，找不到通報功能、介面差、通知後沒有結果，看看人家警政署165功能這麼多只花一千萬，飯桶數位部花六倍的錢卻負評如潮，院長今天乾脆宣布撤掉算了，全民就當做這些錢丟到水裡，撲通一聲，就不要出來了，這麼漏氣一群飯桶。

王世堅指出，且網路平台臉書、google、line都由數發部聯繫，但他老兄一點能力都沒有、什麼都沒幹，台日有司法合作備忘錄、跟美國也有台美司法互助，結果他們都不好好運用，時間到了不用給機會了，直接讓內政部藉由台美司法互助，來談這些重大詐騙案如何讓這些平台回應。

對此，卓榮泰也掛保證，若這個平台達不到原來規劃的功能、無法讓人民輕易使用，絕對不會輕易上路。王世堅則滿意表示，很好，「有這句答覆，我覺得很夠。」
 

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