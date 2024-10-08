林右昌曝東岸停車場改變始末　嗆謝國樑「強盜」非護產：應為抹黑道歉

▲基隆東岸停車場爭議始末。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，雙方對於東岸停車場改建爭執不下，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌7日針對該案再次開炮，林強調要還原真相，不僅供民眾所用公共空間變成商場開放時才使用，也指出國民黨執政時代的東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。林也要求，謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉。

針對東岸停車場改造，林右昌表示，要還原事實讓大家了解：為基隆市創造新的公共空間以及人本通行環境才是東岸停車場促參案的目的，而不是商場！有人不斷透過大量文宣洗腦聲稱「東岸停車場促參案」增建了2000坪商業營業面積，但這其實完全是大錯特錯。

林右昌指出，因為，實際上東岸停車場在改造前一樓的1500多坪本就可以全部做為商業空間使用；而依招商內容進行營運空間改造後，從1到4樓全部的商業空間加起來大約是1500多坪左右，增加的是公共開放空間，根本沒有所謂增建2000坪商業營業面積的事情，請謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉。

東岸停車場促參案改善營運空間的最大原則就是公共開放空間極大化，在國民黨執政時代，東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。不僅停車場設施破舊落後，廁所更永遠充滿惡臭沒人敢上，雖然曾多次想要營造為商場，但屢屢失敗，因為環境實在太糟糕了。

那時，張通榮前市長是用招租的方式，廠商只付租金其他不管，每年的地價稅與房屋稅還要由市府負擔，維護費用也是市府的責任。日前他跟大家提到，基隆市中心狹小，港市之間缺乏人本環境、廣場與公園，而國門廣場與東岸商場就是我從都市總體改造來規劃，為基隆市民所創造的兩大開放空間。

東岸停車場改造計劃的最終規劃，是要透過現在正在興建的郵輪廣場空中大平台，將被信一路、仁一路、中正路所分割的文化中心以及郵輪轉運中心整個串接起來，進而創造一個無障礙的人本通行環境，不僅活化停車場，更為城市創造出新的開放空間！這也是東岸停車場促參案得到2018年財政部「金擘獎」以及2019年「臺灣建築獎」首獎的重要原因。

從空間規劃專業來看，如果沒有解決人本環境以及民眾停留空間的問題，那麼東岸停車場就很難營造為一個熱鬧的商業空間，讓基隆亮起來，若從東岸停車場的「商場空間」與「公共空間」面積，可以看得很明白，並沒有謝國樑所說，增加2000坪商業營業面積的事情。

請去過東岸商場的民眾回想一下東岸商場的空間環境：一樓：原本可做為商業使用的部份空間變成了供公共通行的大通廊，不但民眾不會再淋雨，而且連通了公車轉運站、文化中心以及基隆郵局，解決過去民眾只能走在馬路邊狹小人行道的狀況。

二樓（夾層）：主要是上下電扶梯與通道；三樓因為未來將要連通到「郵輪廣場空中大平台」，因此規劃了「中央大廣場」、遮雨遮陽「大川堂」以及「觀景平台」，創造出新的活動空間。四樓則是一大圈的「空中跑道」與草地平台。「東岸停車場促參案」是為基隆市創造了近2000坪供市民24小時使用的開放空間！這才是事實。

林右昌表示，最近回到東岸商場，卻發現過去24小時供民眾使用的開放空間已經被改成只有在商場營業時間才開放，這跟當初規劃東岸商場公園化與開放空間極大化的目標，已經變得不一樣了，大家應該去追究了解一下。

林右昌直言，謝國樑所謂的護產只是為被告發強盜行為轉移焦點，經過上述說明，大家應該了解，東岸停車場促參案增加的其實是公共空間，而非商業空間。有關產權登記問題，在東岸停車場2-4樓增建完成後，當時交旅處同仁就有要求產權必須進行登記，但因為相關稅金繳納的細節有所爭議，所以最後未能完成手續。

林右昌指出，當初東岸停車場促参案的承辦人，其實就是現在謝國樑市府交通處負責本案的張姓科長。這些過程，張姓科長都很清楚，這僅是行政程序尚未完備，依土地登記規則，增建時的起造人是基隆市政府，其實並不會影響真正的產權歸屬。謝國樑只要詢問一下就清楚，這非刻意不完成登記，也根本跟政策無關。把一個執行面的問題誇大為護產，其實大家也知道，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。