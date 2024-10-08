　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌曝東岸停車場改變始末　嗆謝國樑「強盜」非護產：應為抹黑道歉

▲▼基隆東岸停車場爭議始末。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲基隆東岸停車場爭議始末。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，雙方對於東岸停車場改建爭執不下，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌7日針對該案再次開炮，林強調要還原真相，不僅供民眾所用公共空間變成商場開放時才使用，也指出國民黨執政時代的東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。林也要求，謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉。

針對東岸停車場改造，林右昌表示，要還原事實讓大家了解：為基隆市創造新的公共空間以及人本通行環境才是東岸停車場促參案的目的，而不是商場！有人不斷透過大量文宣洗腦聲稱「東岸停車場促參案」增建了2000坪商業營業面積，但這其實完全是大錯特錯。

林右昌指出，因為，實際上東岸停車場在改造前一樓的1500多坪本就可以全部做為商業空間使用；而依招商內容進行營運空間改造後，從1到4樓全部的商業空間加起來大約是1500多坪左右，增加的是公共開放空間，根本沒有所謂增建2000坪商業營業面積的事情，請謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉。

東岸停車場促參案改善營運空間的最大原則就是公共開放空間極大化，在國民黨執政時代，東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。不僅停車場設施破舊落後，廁所更永遠充滿惡臭沒人敢上，雖然曾多次想要營造為商場，但屢屢失敗，因為環境實在太糟糕了。

那時，張通榮前市長是用招租的方式，廠商只付租金其他不管，每年的地價稅與房屋稅還要由市府負擔，維護費用也是市府的責任。日前他跟大家提到，基隆市中心狹小，港市之間缺乏人本環境、廣場與公園，而國門廣場與東岸商場就是我從都市總體改造來規劃，為基隆市民所創造的兩大開放空間。

東岸停車場改造計劃的最終規劃，是要透過現在正在興建的郵輪廣場空中大平台，將被信一路、仁一路、中正路所分割的文化中心以及郵輪轉運中心整個串接起來，進而創造一個無障礙的人本通行環境，不僅活化停車場，更為城市創造出新的開放空間！這也是東岸停車場促參案得到2018年財政部「金擘獎」以及2019年「臺灣建築獎」首獎的重要原因。

從空間規劃專業來看，如果沒有解決人本環境以及民眾停留空間的問題，那麼東岸停車場就很難營造為一個熱鬧的商業空間，讓基隆亮起來，若從東岸停車場的「商場空間」與「公共空間」面積，可以看得很明白，並沒有謝國樑所說，增加2000坪商業營業面積的事情。

▲▼基隆東岸停車場爭議始末。（圖／翻攝林右昌臉書）

請去過東岸商場的民眾回想一下東岸商場的空間環境：一樓：原本可做為商業使用的部份空間變成了供公共通行的大通廊，不但民眾不會再淋雨，而且連通了公車轉運站、文化中心以及基隆郵局，解決過去民眾只能走在馬路邊狹小人行道的狀況。

二樓（夾層）：主要是上下電扶梯與通道；三樓因為未來將要連通到「郵輪廣場空中大平台」，因此規劃了「中央大廣場」、遮雨遮陽「大川堂」以及「觀景平台」，創造出新的活動空間。四樓則是一大圈的「空中跑道」與草地平台。「東岸停車場促參案」是為基隆市創造了近2000坪供市民24小時使用的開放空間！這才是事實。

林右昌表示，最近回到東岸商場，卻發現過去24小時供民眾使用的開放空間已經被改成只有在商場營業時間才開放，這跟當初規劃東岸商場公園化與開放空間極大化的目標，已經變得不一樣了，大家應該去追究了解一下。

林右昌直言，謝國樑所謂的護產只是為被告發強盜行為轉移焦點，經過上述說明，大家應該了解，東岸停車場促參案增加的其實是公共空間，而非商業空間。有關產權登記問題，在東岸停車場2-4樓增建完成後，當時交旅處同仁就有要求產權必須進行登記，但因為相關稅金繳納的細節有所爭議，所以最後未能完成手續。

林右昌指出，當初東岸停車場促参案的承辦人，其實就是現在謝國樑市府交通處負責本案的張姓科長。這些過程，張姓科長都很清楚，這僅是行政程序尚未完備，依土地登記規則，增建時的起造人是基隆市政府，其實並不會影響真正的產權歸屬。謝國樑只要詢問一下就清楚，這非刻意不完成登記，也根本跟政策無關。把一個執行面的問題誇大為護產，其實大家也知道，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜
快訊／昨飆漲今重挫！　00887狂跌近4成
台中40歲男「1天沒出門」　母驚見他陳屍房間
1歲女童耳後「以為是胎記」　醫驚：是血管瘤
快訊／台中男陳屍公園　晨運民眾嚇壞
温昇豪爆鬧翻伊林！新戲停拍　7位數製作費泡湯
柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

揭柯、沈2020就有金流關係　吳靜怡再爆「柯貼身帳房橘子」神秘背景

賴清德「推還是提醒」蔣萬安？　卓榮泰妙答：中央地方互為推手

和解飯延到本周五中午　卓榮泰盼：給人民看到兩院互動好模式

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

林右昌曝東岸停車場改變始末　嗆謝國樑「強盜」非護產：應為抹黑道歉

留不住！北市人口「跌破250萬大關」　陳宥丞：蔣萬安不覺得汗顏？

「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　馬辦打臉：卸任半年就訪美演講

「京華城等於停住了！」　蔣萬安曝做法：已達「實質停工」效果

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

揭柯、沈2020就有金流關係　吳靜怡再爆「柯貼身帳房橘子」神秘背景

賴清德「推還是提醒」蔣萬安？　卓榮泰妙答：中央地方互為推手

和解飯延到本周五中午　卓榮泰盼：給人民看到兩院互動好模式

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

林右昌曝東岸停車場改變始末　嗆謝國樑「強盜」非護產：應為抹黑道歉

留不住！北市人口「跌破250萬大關」　陳宥丞：蔣萬安不覺得汗顏？

「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　馬辦打臉：卸任半年就訪美演講

「京華城等於停住了！」　蔣萬安曝做法：已達「實質停工」效果

謝淑薇女雙5連敗！世界排名跌到第8　年終賽對手陸續出爐

機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜

酒駕男半夜連撞8車「盆栽瞬間移位」手骨折　4輪朝天超慘畫面曝

嘉義阿里山公路貨車撞電桿　駕駛傷重不治！女騎士追撞受傷

諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業　台中、桃園店只營業到10／20

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

政治熱門新聞

「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

被賴推或提醒？蔣：不管怎樣都不介意

要大法官1人認領3死囚　藍委：日以繼夜相處受的了？

蔣萬安：京華城已達實質停工效果

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

留不住！北市人口數跌破250萬大關

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　遭馬辦打臉

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

賴清德快閃國慶晚會怕擾民？　議員轟：許多人因為賴需提早去安檢

林右昌曝東岸停車場改變始末　嗆謝國樑「強盜」非護產：應為抹黑道歉

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

修大法官判決門檻反制死刑限縮適用　沈富雄：藍選不上總統何用？

更多熱門

相關新聞

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　遭馬辦打臉

吳思瑤稱蔡訪歐與馬高下立判　遭馬辦打臉

前總統蔡英文將於12日訪歐，民進黨立委吳思瑤今（7日）對此表示，蔡英文卸任後，在短時間受到國際高規格邀訪，深具意義非同小可，反觀前總統馬英九則是卸任後多年才有出國受邀的行程，兩者「高下立判」。馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間回嗆，吳思瑤憲法讀不好，不知道中華民國包含大陸，上網查就知道，馬卸任後跑了近十個國家，用民間的力量協助中華民國做外交。

修大法官判決門檻反制死刑限縮適用　沈富雄：藍選不上總統何用？

修大法官判決門檻反制死刑限縮適用　沈富雄：藍選不上總統何用？

蔣問法院京華城是否停工　藍：假動作

蔣問法院京華城是否停工　藍：假動作

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

議員搶送禮　蔣唯獨親自收下這份

議員搶送禮　蔣唯獨親自收下這份

關鍵字：

林右昌民進黨罷樑國民黨謝國樑東岸停車場基隆市府

讀者迴響

熱門新聞

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

樂天女孩死會+1！

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面