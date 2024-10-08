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美以防長9日會晤　官員：美國目標並非終止衝突

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）,美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列國防部長葛朗特（左），以及美國防長奧斯汀（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列先前推翻了美國主導的與真主黨達成的停火提案後，美國並未積極嘗試恢復協議，而是將精力集中於引導和限制以色列在黎巴嫩及針對伊朗的軍事行動，而非完全停止敵對行動。美國官員表示，華盛頓現在的目標是影響以色列的行動範圍，而不是終止衝突。

CNN報導，過去三周內，以色列對黎巴嫩展開的猛烈轟炸與地面攻勢已造成超過1400人喪生，逾百萬人流離失所。這也引發了外界質疑納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府是否再次無視拜登政府的呼籲，如同此前在加薩地區的表現一樣，讓白宮顯得無能為力。

拜登政府內部對以色列行動擴大的擔憂正在上升。雖然以色列最初承諾行動將是有限的，但許多美國官員擔心這可能演變成一場更大規模、長期的衝突。美國主導的以色列與哈馬斯之間的停火談判同樣陷入僵局。

據美國官員透露，與加薩地區的情況類似，以色列最初計劃在黎巴嫩進行更大規模的地面行動，但在美國的說服下有所縮減；然而，美國也承認，過去一年來他們認識到自己對以色列軍事行動的影響力有限。一位美國高層官員表示，「我們無法阻止他們採取行動，但至少可以試圖影響行動的樣貌。」

美國與法國共同提出的停火提案，呼籲雙方停火21天，以便雙方有時間磋商更大範圍的協議，並讓以色列與黎巴嫩的平民重返家園。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，支持以色列削弱真主黨的軍事能力，但強調過去多次看見以色列的「有限行動」最終演變為長期衝突，而這不是美國希望看到的結果。

美國官員也承認，美國對以色列如何回應伊朗的影響力有限。儘管美國敦促以色列不要對上周伊朗的飛彈攻擊進行過度報復，但以色列對「比例回應」的定義可能與國際社會，包括美國的標準有所不同。

總統拜登日前表示，他不支持以色列攻擊伊朗核設施，但尚不清楚美國是否成功說服以色列排除這一選項。前以色列外交官平卡斯（Alon Pinkas）表示，目前美國唯一的籌碼是邀請以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）前往華盛頓進行磋商，藉此爭取時間。

葛朗特與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於9日會晤，拜登政府希望這次訪問能夠推遲以色列對伊朗的報復行動。儘管葛朗特強調以色列會與美國密切協調，但最終報復決策將由以色列自行決定，「所有選項都在桌上。」

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