與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

▲美菲等國在台灣南方、呂宋島北部海岸附近展開軍演。（圖為美國海軍伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）／U.S. 7th Fleet）



文／中央社

菲律賓、美國及另外4國軍隊，於面向台灣的菲律賓北部呂宋島海岸附近水域展開聯合海軍演習，在與中國緊張關係升高之際展現海軍實力。

路透社報導，今年演習稱為Sama Sama，意思是團結友愛，有來自澳洲、加拿大、法國、日本、美國和菲律賓近1000名海軍士兵和人員參與，這場高強度軍演聚焦反潛艇、反水面及防空作戰。

美國海軍少將奇米卡塔（Todd Cimicata）在馬尼拉以西的蘇比克港（Subic）告訴記者，這場演習並非針對任何國家，但又指與重要盟邦建立夥伴關係能產生「嚇阻效果」。

奇米卡塔說：「這些軍演的目的不是要激怒任何人，而是為（提升）協同作戰能力所設計。」

這場為期9天的演習將有各國多艘機艦參與，包括美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦霍華德號（USS Howard）、加拿大哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver）與CH-148旋風直升機（CH-148 Cyclone）、日本新明和工業US-2水陸兩棲飛機及川崎重工P-1海上巡邏機，還有菲律賓軍艦。

美軍陸戰隊東南亞輪駐部隊（MRF-SEA）第3次派駐此區域期間，今明兩年將參與至少8場演習，包括在馬來西亞、汶萊和印尼執行任務。

MRF-SEA指揮官葛倫（Stuart Glenn）告訴記者：「這是我們曾擁有過的最堅強陣容，也是MRF-SEA成立來所參與最多次演習。」