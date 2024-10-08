　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

▲▼千名支持巴勒斯坦並要求停火的紐約民眾，遊行經過市政廳，並聚集在哥倫比亞大學校園。（圖／路透）

▲千名支持巴勒斯坦並要求停火的紐約民眾，遊行經過市政廳，並聚集在哥倫比亞大學校園。（圖／路透）

文／中央社

以哈戰爭爆發一週年，美國各城市和校園今天出現支持巴勒斯坦與以色列等示威遊行，逾千名支持巴勒斯坦及停火的民眾在紐約發起遊行，今年春天爆發激烈抗爭的哥倫比亞大學學生示威再現，校方禁止外人進入校園。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，以色列還擊而爆發以哈戰爭。一年後，戰事範圍擴大，以軍轟炸黎巴嫩南部與首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）目標並派軍進入黎國境內，伊朗也對以色列軍事目標進行飛彈攻擊，中東局勢迅速惡化。

加薩走廊（Gaza Strip）戰爭週年前夕，全球各地出現支持巴勒斯坦的大規模遊行，美國各地上週末起也陸續有團體發起挺巴與挺以示威。

逾千名支持巴勒斯坦和要求各方停火的紐約民眾持巨幅巴勒斯坦旗幟，今天從曼哈頓華爾街啟程，經過市政廳、紐約大學（New York University）、聯合廣場與時報廣場等地。

遊行民眾高舉旗幟，沿途高喊停火、反對屠殺、以色列和美國放手、拯救巴勒斯坦以及讓加薩自由等口號。

遊行隊伍當中，也有支持以色列但反對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的挺以人士。

部分遊行人士在華盛頓廣場遭遇揮舞以色列國旗、支持尼坦雅胡政府的人士，警方隔開雙方，兩隊人馬相互叫囂。

今年春天爆發大規模挺巴示威的哥倫比亞大學（Columbia University），部分學生和教職員中午於校園內廣場拉起布條與標語聲援巴勒斯坦，哀悼在戰爭中死去的數萬平民。

校方如臨大敵，除了學生、教職員與預約許可人士，外人不得進入校區。校方於校門設立檢查站查驗出入人士證件，警方戒備森嚴。

哥大有不少猶太裔與支持巴勒斯坦的學生及教職員，為防止各陣營衝突，警方在校園內設置欄杆拒馬，避免發生暴力衝突。

ET快訊
柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了
國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券
曾跟柯文哲傳緋聞！貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管
直擊！樂天女孩爆熱戀職籃球員　IG洩密出遊照
柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好
印尼看護來台5月產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」嗆廢監察院
今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

11月降息預期落空！美股收跌近400點　台積電ADR反漲1.85％

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

陸男猥褻日本妹在機場落網　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

女子潛水被海流沖走失蹤　竟在鯊魚肚子「發現她大腿」

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

快訊／日89歲上皇后美智子「家中跌倒」　傷勢曝光！明緊急手術

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

11月降息預期落空！美股收跌近400點　台積電ADR反漲1.85％

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

陸男猥褻日本妹在機場落網　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

女子潛水被海流沖走失蹤　竟在鯊魚肚子「發現她大腿」

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

快訊／日89歲上皇后美智子「家中跌倒」　傷勢曝光！明緊急手術

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉

投資「航海王」2個月賺1.6倍！　小資男嘆1事

今寒露「鼠接好運」　恐破財生肖曝

雪羊還原與呂忠翰張元植　挑戰世界第七高峰現場

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

「暗黑IU」爆賣原味內褲　買一送一每日現貨

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

網購「穿雲箭」竟被警包圍　知情人士曝內幕：槍砲罪起訴

30歲男低密度膽固醇飆200　醫一聽菜單：完了

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

國際熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

11月降息預期落空　美股收跌近400點

陸男猥褻日本妹　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

女中千萬大獎　男友立刻辭職「要她買跑車」

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

馴鱷師「手伸進鱷魚嘴裡」下秒遭狠咬！

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，本月7日滿一周年，根據當地消息指出，以色列當天在加薩中部及北部的空襲造成至少11人喪生。加薩中部阿布賴杰（Al Bureij）難民營的一棟房屋遭到以色列空襲，阿克薩烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，事件中共有7人遇難。

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

即／諾貝爾生醫獎揭曉！美國2生物學家獲殊榮

即／諾貝爾生醫獎揭曉！美國2生物學家獲殊榮

哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追思會

哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追思會

關鍵字：

國際焦點以色列哈瑪斯加薩走廊巴勒斯坦北美要聞紐約哥倫比亞大學

讀者迴響

熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

「寒露」5生肖運勢爆棚！

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面