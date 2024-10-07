密醫醫美集團仿冒儀器半價吸客　生意太好被盯上...女首腦收押

▲▼密醫集團自大陸引進仿冒的醫美儀器，低價搶客。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

彭姓女子和多名密醫組成醫美集團，從大陸引進仿冒的醫美儀器和醫材，並在全台設立工作室接客，以市價大約5折的價格大推目前流行的索夫波、海芙音波等醫美療程，讓不少客人趨之若鶩，橋頭地檢署獲報後，日前進行搜索，帶回彭女、徐女等6人偵辦，檢察官複訊後，認為彭女等人違反醫師法等罪，向法院聲請羈押彭女獲准，其餘5人則交保候傳。

檢、警接獲線報，指彭女和徐姓、蘇姓、王姓等6名成員都沒有醫師執照，卻先組成密醫集團後，從中國大陸進口仿冒的儀器、醫材與藥品，其中就包括最新的索夫波、海芙音波等醫美儀器。

彭女等人後來透過臉書、IG等社群平台登廣告攬客，接案後再請客人至工作室報到進行療程，由於施女等人的醫美療程的價格大約只有市價的一半，例如施打玻尿酸一毫升僅約6000元，時下流行的海芙音波拉提，價格從2萬1800元至22萬元不等，吸引不少重視CP值的客人上門，尤其是八大行業的年輕女性。

▲▼密醫集團在社群平台廣告，以市價約5折的價格搶客。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於施女的生意太好，引起注意，橋頭地檢署也接獲檢舉，認為該集團的價格「不合理」，檢察長張春暉認此密醫行為嚴重危害民眾健康，於是指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻指揮刑事局智財大隊、台南市刑大、高雄市刑大及苓雅警分局擴大偵辦。

檢、警日前兵分多路進行搜索，並傳喚彭女等6人到案說明，並查扣從大陸進口的索夫波超音波治療儀，經查的確就是「仿冒品」。

▲密醫集團的醫材也是從大陸引進。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案經橋檢複訊後，檢察官認為彭女犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告則以5至10萬元交保。