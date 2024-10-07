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網美IG高調宣傳「醫美療程好便宜」　一查傻眼竟是密醫打盜版音波

醫美密醫集團用網紅正妹IG做宣傳，販售違法醫美療程。（翻攝自IG）

▲醫美密醫集團在IG高調宣傳，讓民眾誤信。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

橋頭地檢署接獲檢舉，指有6人明明知道自己沒有醫師資格，是不可以擅自執行醫療業務，竟然在IG上高調宣傳，販售索夫波、海芙音波、玻尿酸填充及肉毒桿菌等療程，還在高雄市、台北市及新北市都設置工作室。檢察長張春暉認為，密醫行為嚴重危害民眾健康，立即指派主任檢察官蘇恆毅級檢察官莊承頻組成專案小組積極偵辦，日前搜索並帶回相關人訊問，訊後主謀彭姓女子被依涉違反《醫師法》遭羈押禁見。

醫美密醫集團在IG宣傳，宣稱有醫事人員，讓民眾誤信。（翻攝自IG）

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▲醫美密醫集團在IG宣傳，宣稱有醫事人員，讓民眾誤信。（翻攝自IG）

據了解，該犯罪集團都會找網美在IG上打廣告，甚至直接在限時動態上寫「請洽本醫療團隊醫事人員諮詢」，但集團成員根本就只是業務性質的諮商師，並非持有合格執照的醫師，有民眾發現，該犯罪集團提供的醫美價格明顯低於市價，且儀器疑非原廠出產，懷疑其中有詭，立即報警。

橋頭地檢署查獲隱藏在大樓內的醫美密醫集團，以價格低於市價吸引顧客。（橋頭地檢署提供）

▲橋頭地檢署查獲隱藏在大樓內的醫美密醫集團，以價格低於市價吸引顧客。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署積極偵辦，在9月26日執行搜索後，傳喚主謀彭女及徐男及證人等到案說明。彭女等6人都知道自己並非醫師，不可以擅自執行醫療業務，且索夫波超音波治療儀、海芙音波媚必提、冷凍融脂及麻醉藥物，都是醫療器材及藥品而被列管，沒有醫師資格的人不得進行醫療行為，卻仍想以此賺取暴利。

該醫美密醫集團還用中國仿冒製的超音波治療儀給顧客施打。（橋頭地檢署提供）

▲該醫美密醫集團還用中國仿冒製的超音波治療儀給顧客施打。（橋頭地檢署提供）

另外，橋頭地檢署也查出，該犯罪集團的「索夫波超音波治療儀」為自中國輸入的仿冒品，竟然仍大打廣告讓顧客誤以為是真品，彭女等6人經檢察官莊承頻、洪若純、林濬程、施佳宏、郭郡欣訊問後，認彭女犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；另被告徐男等4人，分別經檢察官及法官諭知各交保5萬、10萬元，蘇姓被告則是限制住居。


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