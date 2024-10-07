陸股找回信心？前恆大國師預言：「開盤即收盤」早早下班！

▲恆大集團前首席經濟學家任澤平。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

低迷已久的中國大陸A股在「十一」長假前暴漲，令許多大陸投資人重拾信心，並對8日的開盤行情非常期待。大陸經濟學者、恆大集團前首席經濟學家任澤平在微博上預言，收假之後，A股「開盤即收盤」，可以早早下班。

任澤平4日在微博發文，稱「預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節。」雖然文內沒有更細節的解釋，但陸媒多認為，任澤平的意思就是A股8日開盤之後，持股將全部「漲停鎖死」直到收盤。

另外，任澤平也對官方的經濟政策提出建議，他說，隨著房地產泡沫明顯去化、金融槓桿大幅下降、美聯儲開啟降息週期拐點等，為財政貨幣政策的調整提供了有利條件，當前是推出大規模經濟刺激、提振市場信心措施的關鍵時間窗口。

不過，大陸網友多對任澤平的言論不以為然，甚至質疑他是想「割韭菜」，還有人提及他曾在恆大集團擔任首席經濟學家的過去，「搞垮了恆大，現在又想來害股民？」「這麼會預測，沒預測到恆大要垮了？」「沒陪著許家印進監獄就不錯了，還敢出來作亂？」

根據公開資料，任澤平2018年被許家印聘請為恆大集團首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，年薪高達1500萬元人民幣，曾被稱謂「恆大國師」，但2021年3月就離職了。