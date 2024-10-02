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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股回神大漲！貝萊德調高評級至「超配」

▲大陸A股指數。（圖／CFP）

▲陸股近日表現亮眼，一掃先前低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

低迷已久的中國大陸股市近日回神大漲，振奮了許多大陸股民，同時，美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）也在最新的周報觀點中，將大陸股票的評級從中性上調至超配。

貝萊德投資研究所在9月30日發表的周報觀點中指出，鑒於大陸股票相對於發達市場股票的折價接近創紀錄水平，且存在可能刺激投資者重新入市的催化劑，在短期內可以適度加大對大陸股票的配置權重。

報告顯示，大陸最新刺激措施發佈後，滬深300指數出現了自2008年末以來最大的周漲幅；H股也創下13年來最大的周漲幅。

▲看盤,陸股。（示意圖／CFP）

報告中強調，通過深入研究不同地區和行業情況，以及單獨考慮大陸財政刺激訊號，促使貝萊德升級大陸股票展望。

國際投行高盛也在新發表的報告中提到，大陸官方遠超預期的刺激措施推動下，全球對沖基金湧入大陸股市，上周錄得有記錄以來最強勁買盤，急劇加大對陸配置。

報告也指出，買盤主要集中在消費、工業、金融及信息技術相關股份；能源股是唯一被對沖基金小幅拋售的板塊。

上証指數9月18日觸底回升，24日以來漲勢連連，近5個交易日大漲20%，A股兩市30日更是有超過5000支股票上漲，令滬指重返3300點。

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