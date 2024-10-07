港股三大指數持續飆紅！半導體類股領銜　腦洞科技一度漲幅達599％

▲港股指數10月份持續走高。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸長假結束，A股將於明（8）日開盤，在外界普遍預期看好的情況下，港股走勢成為觀察的風向球之一。港股三大指數今（7）日集體高開，恆生指數開盤漲0.93%，恆生科技指數漲1.36%，恆生中國企業指數漲1.07%。其中，中資券商股、醫藥股、半導體股領漲，軍工類股盤中表現也十分亮眼，持續走強。

▲半導體類股「腦洞科技」在7日港股日港股開盤後漲幅一度接近6倍。（圖／翻攝百度）

《證券時報》報導，開盤後港股繼續衝高，恆生指數一度上漲逾2%，恆生科技指數大漲超3.5%。個股方面，中芯國際大漲逾26%。盤中恆生指數回落一度轉為下跌，現上漲0.99%。經歷上周大漲後，10月7日富時中國A50指數期貨繼續上漲，開盤漲1.2%，盤中直線拉升，漲幅擴大至2.5%。

在半導體類股方面，港股甫一開盤便集體衝高，其中，腦洞科技一度漲近6倍，截至發稿，漲幅為321.05%；駿碼半導體一度漲161%，截至發稿漲114.69%，中芯國際一度漲超20%，截至發稿漲17.92%。

在消息面上，大陸招銀國際近日在其研究報告中指出，隨著政府推出新的刺激政策，中國股市（A股和H股）出現了顯著的上漲，特別是半導體和通信行業的股票。該機構預測，半導體行業可能會迎來一次重新估值的機會，並且這種市場趨勢在短期內可能會持續，特別是在香港上市的半導體股票。

公開資訊顯示，腦洞科技有限公司主要從事電子及電氣零部件生產及買賣業務的投資控股公司。生產分部銷售該公司生產的電子及電氣零件及部件。其自行生產產品主要包括二極管、三極管、整流管及突波吸收器。其產品主要運用於智能消費電子設備；貿易分部則是買賣第三方供應商採購的電子及電氣部件及零件。