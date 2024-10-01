A股狂飆行情能走多遠？　專家分析：後續財政措施是關鍵

▲A股暴漲。（圖／CFP）

文／中央社

中國近日多項超預期寬鬆政策帶動陸股狂飆，許多人都在問：「行情能走多遠？」學者認為，現在是情緒主導股市，後續主要仍取決於具體財政政策的落實，而結構性的經濟問題並不容易解決。

昨天，中國大陸A股3大指數全天狂飆，創業板指漲超15%，滬深兩市成交額達人民幣2.59兆元（約新台幣11.65兆元）創歷史新高。而從9月24日中國3大財金部門主管宣布有利於股市和房市的貨幣金融政策起，至「十一」長假前，上證綜指僅用5個交易日就重回久違的3300點，大漲逾20%。

根據新浪財經，中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝昨天形容，這樣的「群眾運動」是參與股票市場以來首見。他認為現在還處於「動物精神非常充沛和張揚」的階段，這個階段背後不需要什麼邏輯。

思睿集團首席經濟學家洪灝也說，現在交易其實更多的是情緒的主導，基本面的修復、結構性的改革還是需要時間。

他認為當前已經進入了一個歷史性的超買行情，市場整體期待的應是財政政策的效應，因此財政政策的具體實施細節將決定這一波行情能走多高多遠。

然而，財政政策就牽涉到政府支出規模以及這些錢花在何處、如何花。當前中國面臨的主要問題包括：房地產低迷、地方債問題嚴重、民眾不願消費、企業不願投資、就業情況不佳等。需要多大規模的財政刺激，才能扭轉通縮預期，目前外界並沒有一致的答案。

在9月26日的中共中央政治局會議上，明確要求「要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用」，給了市場財政擴張的預期。

中國國務院發展研究中心前副主任劉世錦日前呼籲，在一到兩年內舉債不低於人民幣10兆元的規模刺激經濟，引起關注。

劉煜輝說，導致中國過去3、4年通貨緊縮壓力的原因是多方面的，包括體制機制以及一系列結構性矛盾的長期積累。要改變這些狀況，並不是透過某個具體的措施或者一攬子計畫就能一蹴而就的。

劉煜輝表示，從現在起的第4季到明年的上半年，這段時間應該是政策密集實施的時期。但政策效果需要一段時間來顯現，「這段時間內政策的效果是無法證偽的」，可能要到明年的兩會之後才能得到驗證。所以，他認為當前股市行情持續半年是可能的。

根據微信公眾號「首席經濟學家論壇」，中銀國際證券股份有限公司首席經濟學家徐高昨天發文指出，上週密集發布的寬鬆政策之所以能提振資本市場，主因是顯著改變了市場對政策的反應。一方面強化了政策會守住經濟成長底線的預期，同時也改變了過去一年多以來，對政策總是反應遲緩的預期，大幅提升了市場信心。

此外，徐高指出，中國央行行長潘功勝宣布創設的「證券基金保險互換便利」和 「股票回購增持再貸款」兩個結構性貨幣政策工具，一定程度上改變了A股市場運行的邏輯。

他說，這兩個工具本身會給A股市場帶來央行的流動性供給，還會帶動市場資金向A股市場流動。潘功勝並表示，首期額度用完後，還可以有第二期、第三期。

徐高也表示，當前這一輪政策放鬆要能夠在實體經濟產生明顯效果，還需要中央財政較大幅度地增加發債和支出規模。