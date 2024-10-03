陸股回神暴漲　橋水創辦人：堪比2012年歐洲央行救歐元

▲陸股近期表現亮眼。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

低迷已久的中國大陸股市近日回神暴漲，引起各界熱議，橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，若中國決策層能夠兌現「遠超」承諾的舉措，本輪刺激經濟舉措將成為歷史性轉捩點，堪比2012年歐洲前央行行長德拉吉承諾「不惜一切代價」拯救歐元。

達利歐在領英（LinkedIn）上發文提到，考慮到中國資產目前依然非常便宜，多方因素共同點燃了市場的「動物精神」（animaspirit），大批投資者入市抄底。

達利歐指出，為了實現他認為的「完美去槓桿」，中國需要重組資產，同時以平衡的方式創造貨幣和信貸（將利率降至低於通脹率和名義增長率的水準）以減輕債務負擔，且不引發過多的通膨，而這種「再通膨」舉措將使現金的吸引力低於其他資產，從而鼓勵人們冒險。

達利歐強調，做這些事情將會重新點燃「抄底」熱情和「動物精神」，現在清楚地看到這種情況正在中國發生。

高盛在最新的研報中指出，繼中國人民銀行於近期放鬆貨幣政策之後，預計今年剩餘時間和明年將會進一步放鬆政策。

高盛預計，第四季度存款準備金率將再次下調25個基點，如果未來幾個月美聯儲更積極下調政策利率，將為中國人民銀行下調政策利率創造更大的空間，「對於2025年，我們現在預計將下調兩次25個基點的存款準備金率和兩次20個基點的政策利率。」

高盛還預計，後續政府將進一步放寬購房限制，繼續為城鎮化提供政策支持，更重要的是，為住房去庫存提供更多資金和實施便利。

此外，高盛也提到，「預計政府將加大對消費品以舊換新和設備升級計畫的資金支援，並看到了增加低收入群體社會福利的可能性。」