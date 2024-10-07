最靈月老廟名單曝光！這間「神效率」被激推　網認證：條件講清楚

▲台北霞海城隍廟。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多單身男女為了順利脫單，會去拜月老求賜姻緣，其中台北的霞海城隍廟、艋舺龍山寺等，都是榜上有名的靈驗廟宇。最近，網上也瘋傳名單，分析哪間保證脫單、較有效率或適合求復合，掀起熱烈回響，大批男女也分享經驗談。

網友昨日在Threads發文提到，最近網上瘋傳最靈驗月老廟的名單，而以下6間也各有不同特色，像是台北霞海城隍廟，是出了名的「快速、有效率」；艋舺龍山寺則十分靈驗；而台中樂成宮可以去「求復合」；南投日月潭的龍鳳宮拜完「保證脫單」；台南正統鹿耳門聖母廟及彰化鹿港天后宮，都是拜了有助「感情加溫」。

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其中，台北的「霞海城隍廟」被最多人推崇，許多人直言，「霞海城隍廟非常靈驗！自己和好友親測有效，但條件要講得非常清楚，我朋友去拜完馬上認識一個和他提出條件完全符合的對象，談了一陣子發現自己竟然是第三者，所以連『單身』這個條件也要加進去講」、「霞海真的是急件在處理，但條件要講清楚，不然每次都要再回去補充」、「推1，建議列清單，越細越好，月老真的會找跟你清單大概符合八成的人，給妳過濾」、「霞海城隍廟真的蠻靈驗的，之前去拜差不多一個月就有人告白，那時候還特地回去還願，結果對方人品超爛」、「沒開玩笑...我就是拜完霞海馬上脫單，然後馬上被綠，然後拜完龍山寺被要IG」。

▲台中樂成宮。（圖／記者許權毅攝）

另外，也有不少網友經驗談，「台北真的靈，龍山寺之前連去8年都有穩定的男友，今年沒去就分了，還一堆爛桃花，肯定在懲罰我不虔誠」、「每次去龍山寺拜完都會分手，三任屢試不爽，斷爛桃花有效率，認證」、「我只懂樂成，斬爛桃花，超級無敵有效」、「霞海真的是很快，但不一定配的好」、「彰化市月老廟超厲害！霞海也很推，樂成宮脫單也很快」、「龍鳳宮拜完，不到1個月就遇到現在的男友（目前已在一起超過3年），男友推薦朋友去，也是不到1個月脫單，姻緣也都是好的，龍鳳宮月老真的很厲害啊！大推」。

不過，也有苦主委屈表示，「拜完霞海，紅線不見依舊單身」、「我一定是被月老遺忘了」、「我跟朋友去霞海，沒多久她脫單、要結婚了，我還在魯」。