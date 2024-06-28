三重婦去龍山寺拜拜坐錯公車　子女「報失蹤」才知母遭水泥車輾斃

記者柯沛辰／綜合報導

台北市萬華區康定路內江街口24日上午10點發生一起死亡車禍，當時一輛水泥預拌車右轉撞倒73歲陳姓婦人，導致陳婦重傷被壓在輪下，送醫後傷重不治。警方調查發現，陳婦家住三重，本來要搭公車去龍山寺拜拜，但搭錯車在西門町下，因此沿路問路人如何走，怎料途中卻遭遇死劫。

當時61歲王姓男子駕駛水泥預拌車，從內江街右轉康定路，不料車頭撞上正在過馬路的陳婦，左後輪又輾過陳婦手腳，導致陳婦當場手腳全碎、血肉模糊。消防人員出動破壞器材救援，陳婦被救出時仍有意識，但送往台大醫院搶救後，仍因失血過多宣告不治。

▲陳婦卡在水泥車輪下，手腳血肉模糊 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

事後，警方對王姓司機進行酒測，測出酒測值0.11，全案依過失致死、公共危險罪送辦。不過，根據《中時新聞網》報導，案發後，警方遲遲無法確認死者身分，直到隔天子女找不到母親，向警方通報失蹤，才比對釐清死者身分是陳姓婦人。

警方調閱監視器發現，陳婦24日從三重搭車要去龍山寺拜拜，但坐錯車在西門町下車，還詢問路人如何去龍山寺，隨後沿著康定路向南走，怎料上午10點行經康定路、內江街口時，遭水泥預拌車撞上輾過，不幸殞命。