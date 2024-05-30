脫單必看！星宇航空招募單身男女　7月赴富國島「戀愛實境秀」

▲「戀夏富國島實境」將全程拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE及GQ的社群平台播出。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

慶祝7月1日起首航越南富國島，星宇航空聯手VOGUE共同招募單身男女，挑選5位幸運者搭乘首航班機，這趟5天4夜的「戀夏富國島實境」，將全程進行拍攝紀錄，即起至6月16日中午12時，年滿20歲並持效期半年以上護照，性別不拘，皆可至活動官網報名。

星宇航空插旗新興熱門度假勝地富國島，7月1日從台北啟航，每周5班次往返，執飛航機A321neo，富國島為越南唯一免簽證的度假島嶼，以清澈海水和潔白沙灘聞名，島上擁有多家五星酒店及Villa，提供平易近人的價格、多樣性美景。

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▲星宇航空號召單身男女，搭乘富國島首航班機，上演戀愛實境秀。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，「戀夏富國島實境」將於7月開拍，並在星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台包括IG、YouTube等頻道播出。戀愛場景是獨處在全球最長的跨海纜車、有曖昧催化劑之稱的野生動物園、或漫步在擁有夕陽美景的日落沙灘，都有機會在「戀夏富國島實境」找到屬於你的另一半。

▲星宇航空7月1日起，每週5班飛航新興度假勝地富國島。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，這次無需在荒島上尋覓對象、也不用自煮三餐，實境企劃將妥妥地安排各位入住頂級奢華「洲際酒店 InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort」，有著富國島最高的高空酒吧INK 360，還將體驗世界級遊樂園及IG最夯景點之一親吻橋（Kiss Bridge）。