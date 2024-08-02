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萬華龍山寺捐贈760萬元消防裝備　提升新北市救災救援效率

▲▼萬華龍山寺捐贈760萬元救災裝備，由新北市副市長朱惕之代表受贈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲萬華龍山寺捐贈760萬元救災裝備給新北市政府。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

台北市知名寺廟萬華龍山寺，今天（2日）捐贈價值760萬元的電動油壓門鎖頂開器8套及油壓破門器30套給新北市政府。由新北市副市長朱惕之代表接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，以表彰龍山寺的善行義舉。侯友宜市長同時也對龍山寺義舉表達感謝。

龍山寺自建寺以來，已有286年歷史，一直以弘揚佛法、提倡社教及扶助弱勢族群為目標。龍山寺對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力，104年南港復興空難救援期間，龍山寺捐贈115套半乾式防寒衣，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。

黃書瑋董事長及其董、監事在今天捐贈新北市捐贈電動油壓門鎖頂開器8套及多功能油壓破門器30套，價值760萬元。自104年迄今龍山寺捐贈新北市總價值5294萬元的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。

▲▼萬華龍山寺捐贈裝備，由新北市副市長朱惕之代表受贈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲萬華龍山寺捐贈760萬元救災裝備，由新北市副市長朱惕之代表受贈。（圖／記者陸運陞翻攝）

朱惕之副市長表示，獲得這批破門利器後，新北市累計有43個分隊獲得電動油壓門鎖頂開器，另有30個分隊會配發多功能油壓破門器，有效縮短執行破門救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。

侯友宜市長表示，讓每一位市民能安居樂業是他的施政理念，守護每一位市民的安全是他與消防局共同的責任，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，發揚觀世音菩薩聞聲救苦與普濟眾生的精神，與新北市「民為邦本」施政宗旨契合，藉由各界的支持，持續提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。

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