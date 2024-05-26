清水祖師文化節結合「寺廟博物館」　黃偉哲感謝四鯤鯓龍山寺對文化傳承重視

▲由台南市政府與全台開基四鯤鯓龍山寺，26日在國立台南生活美學館國際會議廳辦理「寺廟博物館」研討會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



由台南市政府與全台開基四鯤鯓龍山寺規劃攜手舉辦「2024清水祖師文化節」活動，於25日圓滿落幕，並接續於26日在國立台南生活美學館國際會議廳辦理「寺廟博物館」研討會，台南市長黃偉哲受邀出席參與，並表示相當感謝四鯤鯓龍山寺的用心付出，帶領大家一起來親近認識宗教文化及傳統工藝之美。





黃偉哲表示，在鑼鼓喧天及熱鬧陣頭的背後，看到的是豐富的宗教及文化脈絡，感謝四鯤鯓龍山寺與市府合作，透過寺廟間的交流研習活動，讓宗教文化寶藏可以被延續且深受重視。





黃偉哲強調，每間寺廟都有獨一無二的歷史人文，都像是博物館一般，豐富呈現在眾人眼前，充分展現專屬於台南在地獨有的文化風采，同時能讓市民及各地朋友，透過參與廟宇活動，進一步感受台南宗教文化盛事。



四鯤鯓龍山寺表示，此次「2024清水祖師文化節」活動，不僅有來自各寺廟神尊之間的交流，更融合地方學校陣頭和社團的表演，並有特色街頭藝人帶來精彩演出，為活動增添活潑生動的氛圍，此外，還有在地文化創意市集展示及美食小吃，活動內容豐富多元，因此深受參加民眾的喜愛與評價很好。





四鯤鯓龍山寺指出，宗教信仰的傳承是一個源遠流長的歷程，並在代代相傳之下，讓信仰的火種得以繼續延續，而傳承並非僅是信仰內容的傳遞，更是價值觀念、生活方式以及社會規範的展現，期盼藉由活動能讓所有參與民眾一起來享受豐富多彩的宗教文化洗禮，同時可以成為大眾心靈的寄託所在，緊密聯繫彼此的互動交流，使大家由此產生對文化與宗教信仰的認同。