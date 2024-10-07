槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

▲火箭從加薩走廊射向以色列。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）跨境突襲以色列南部，至今時隔1年，那一天發生的事情以及後續發生的事件，震驚全球，戰火爆發至今槍聲、空襲未歇。美聯社攝影師透過鏡頭，把這血腥與痛苦的一年記錄下來。

▲2023年10月7日，以色列士兵走過遭巴勒斯坦武裝份子殺害的平民遺體旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年10月19日，以色列尼爾奧茲（Nir Oz）遭哈瑪斯大舉入侵之後，當地民宅孩子房間血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社指出，沒人會想到，全副武裝的哈瑪斯槍手會潛入以色列街道挨家挨戶開槍，或是衝進滿是群眾的音樂節現場大開殺戒，在以軍士兵尚未現身前連續數小時奪人性命。

▲音樂節舉辦地點遭哈瑪斯跨境襲擊之後的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列人被哈瑪斯殺害後，陳屍街道上。（圖／達志影像／美聯社）

也沒人會想到，加薩走廊在這之後出現整個街區被轟炸淪為瓦礫荒地的一幕，高樓被夷為平地、柏油路變成泥土，群眾只能帶著隨身物品離家，徒步逃亡。

▲▼ 以色列對加薩地區發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯突襲及後續引爆的加薩戰爭，給以色列人與巴勒斯坦人前所未有的死亡、破壞與痛苦。美聯社鏡頭拍攝到以色列人重返屠殺現場、動員參戰、抗議以色列政府未能成功讓人質獲釋的畫面，也記錄下巴勒斯坦人遇空襲後尋找倖存者、傷者在人滿為患的醫院地板接受治療、擠在帳篷與救助站周邊、躲避空襲撤離的樣子。

▲以色列士兵馬爾卡（Dolev Malca）的母親參加兒子葬禮，在她舉手致敬的同時，忍不住放聲尖叫。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩汗尤尼斯醫院內，一名婦女的丈夫與孩子命喪以軍空襲，她待在兩人的遺體身旁哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人湧入汗尤尼斯醫療機構接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

如同所有戰爭那樣，平民付出最慘痛的代價，數百名以色列年輕人參加音樂節喪命、70多歲與80多歲祖父母被關進加薩地道死亡，以色列報復空襲導致巴勒斯坦孩童在父母眼前斷氣，數千名小孩成為孤兒。

▲加薩汗尤尼斯地區遭到空襲，一名孩童從建築物廢墟被抱出來。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩南部拉法一場葬禮上，男子舒曼（Mohammad Shouman）抱著女兒瑪莎（Masa）的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

這場以哈戰爭在中東激起的漣漪，讓外界擔憂將會發生更大規模的衝突。10月8日，黎巴嫩真主黨對以色列發動攻擊，以色列隨後展開報復性轟炸，緊張情勢不斷升溫、持續惡化。近期數周，以軍戰機轟炸黎巴嫩大片土地、展開地面進攻，造成真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）、多名高階指揮官、許多平民喪命。

在如此血腥痛苦的這一年間，也曾出現好消息，那就是去年11月以色列釋放被關押的巴勒斯坦人，換取百名人質獲釋。但這些好消息轉瞬即逝，自開戰至今屆滿一年之際，許多人仍深陷無情戰火之中，看不見盡頭。

▲以色列人躲避來自加薩的火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列鐵穹防空系統開火攔截加薩火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人逃往加薩南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲人道物資空投至加薩市。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵站在加薩南部一條地道入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍在加薩地面行動期間，救護車停在以軍坦克附近的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

▲在加薩走廊，以色列士兵站在一輛滿載巴勒斯坦被拘留者的卡車旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）