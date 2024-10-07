　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

▲▼ 以哈戰爭周年／火箭從加薩走廊射向以色列。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭從加薩走廊射向以色列。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）跨境突襲以色列南部，至今時隔1年，那一天發生的事情以及後續發生的事件，震驚全球，戰火爆發至今槍聲、空襲未歇。美聯社攝影師透過鏡頭，把這血腥與痛苦的一年記錄下來。

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月7日，以色列士兵走過遭巴勒斯坦武裝份子殺害的平民遺體旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年10月7日，以色列士兵走過遭巴勒斯坦武裝份子殺害的平民遺體旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月19日，以色列尼爾奧茲（Nir Oz）遭哈瑪斯大舉入侵之後，當地民宅孩子房間血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年10月19日，以色列尼爾奧茲（Nir Oz）遭哈瑪斯大舉入侵之後，當地民宅孩子房間血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社指出，沒人會想到，全副武裝的哈瑪斯槍手會潛入以色列街道挨家挨戶開槍，或是衝進滿是群眾的音樂節現場大開殺戒，在以軍士兵尚未現身前連續數小時奪人性命。

▲▼ 2023年10月12日，音樂節舉辦地點遭哈瑪斯跨境襲擊之後的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

▲音樂節舉辦地點遭哈瑪斯跨境襲擊之後的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月7日，以色列人被哈瑪斯殺害後，陳屍街道上。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列人被哈瑪斯殺害後，陳屍街道上。（圖／達志影像／美聯社）

也沒人會想到，加薩走廊在這之後出現整個街區被轟炸淪為瓦礫荒地的一幕，高樓被夷為平地、柏油路變成泥土，群眾只能帶著隨身物品離家，徒步逃亡。

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月14日，以色列部隊從以色列南部朝加薩地區開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列對加薩地區發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月23日，以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯突襲及後續引爆的加薩戰爭，給以色列人與巴勒斯坦人前所未有的死亡、破壞與痛苦。美聯社鏡頭拍攝到以色列人重返屠殺現場、動員參戰、抗議以色列政府未能成功讓人質獲釋的畫面，也記錄下巴勒斯坦人遇空襲後尋找倖存者、傷者在人滿為患的醫院地板接受治療、擠在帳篷與救助站周邊、躲避空襲撤離的樣子。

▲▼以哈戰爭周年／2024年3月3日，以色列士兵馬爾卡（Dolev Malca）的母親參加兒子葬禮，在她舉手致敬的同時，忍不住放聲尖叫。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵馬爾卡（Dolev Malca）的母親參加兒子葬禮，在她舉手致敬的同時，忍不住放聲尖叫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年12月5日，加薩汗尤尼斯醫院內，一名婦女的丈夫與孩子命喪以軍空襲，她待在兩人的遺體身旁哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩汗尤尼斯醫院內，一名婦女的丈夫與孩子命喪以軍空襲，她待在兩人的遺體身旁哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年12月5日，巴勒斯坦人湧入汗尤尼斯醫療機構接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人湧入汗尤尼斯醫療機構接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

如同所有戰爭那樣，平民付出最慘痛的代價，數百名以色列年輕人參加音樂節喪命、70多歲與80多歲祖父母被關進加薩地道死亡，以色列報復空襲導致巴勒斯坦孩童在父母眼前斷氣，數千名小孩成為孤兒。

▲▼以哈戰爭周年／2023年10月21日，加薩汗尤尼斯地區遭到空襲，一名孩童從建築物殘骸之中被抱出。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩汗尤尼斯地區遭到空襲，一名孩童從建築物廢墟被抱出來。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年1月17日，在加薩南部拉法一場葬禮上，男子舒曼（Mohammad Shouman）抱著女兒瑪莎（Masa）的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩南部拉法一場葬禮上，男子舒曼（Mohammad Shouman）抱著女兒瑪莎（Masa）的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

這場以哈戰爭在中東激起的漣漪，讓外界擔憂將會發生更大規模的衝突。10月8日，黎巴嫩真主黨對以色列發動攻擊，以色列隨後展開報復性轟炸，緊張情勢不斷升溫、持續惡化。近期數周，以軍戰機轟炸黎巴嫩大片土地、展開地面進攻，造成真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）、多名高階指揮官、許多平民喪命。

在如此血腥痛苦的這一年間，也曾出現好消息，那就是去年11月以色列釋放被關押的巴勒斯坦人，換取百名人質獲釋。但這些好消息轉瞬即逝，自開戰至今屆滿一年之際，許多人仍深陷無情戰火之中，看不見盡頭。

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月11日，以色列人躲避來自加薩的火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列人躲避來自加薩的火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月5日，以色列鐵穹防空系統開火攔截加薩發射的火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列鐵穹防空系統開火攔截加薩火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月11日，巴勒斯坦人逃往加薩南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人逃往加薩南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年3月25日，人道物資空投至加薩市。（圖／達志影像／美聯社）

▲人道物資空投至加薩市。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年9月13日，以色列士兵站在加薩南部一條地道入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵站在加薩南部一條地道入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月22日，以軍在加薩地面行動期間，救護車停在以軍坦克附近的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍在加薩地面行動期間，救護車停在以軍坦克附近的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年12月8日，在加薩走廊，以色列士兵站在一輛滿載巴勒斯坦被拘留者的卡車旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲在加薩走廊，以色列士兵站在一輛滿載巴勒斯坦被拘留者的卡車旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月22日，在以色列持續轟炸期間，巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
男屍塊散布百公尺！掉落數件蕾絲內衣　還發現望遠鏡
Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝
快訊／北北基大雨特報　下到明天
握女秘書手稱可愛！駐泰前代表懲戒撤職罰30萬
女生搖太猛「男變大黑茄」　醫曝關鍵體位：超可怕
陸派出所變打卡聖地！凌晨3點遊客排爆　背後原因曝
賈靜雯50歲生日趴被梧桐妹現身惹哭了…幕後功臣是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩！　至少46人死亡

再發動空襲？　伊朗：6日深夜至翌日清晨「取消部分航班」

開戰周年釀4萬死！以色列稱將獲勝　哈瑪斯讚「1年前光榮行動」

以軍空襲貝魯特南郊　傳伊朗精銳指揮官失聯多日

揭密真主黨呼叫器爆炸案！　華郵：台灣金阿波羅「真的不知情」

只吃薯條、洋芋片！12歲少女超挑食　竟吃出罕病「慘失明」

搞砸毒梟任務！15歲少年遭狠捅50刀　「活活燒死」成焦屍

iPad揭荒淫真相！老公猝逝才知「他狂出軌買春」　妻怒吃骨灰洩憤

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

遭控「婚內出軌」Dcard大書認離婚　「對前妻造成傷害」宣布離開團隊！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩！　至少46人死亡

再發動空襲？　伊朗：6日深夜至翌日清晨「取消部分航班」

開戰周年釀4萬死！以色列稱將獲勝　哈瑪斯讚「1年前光榮行動」

以軍空襲貝魯特南郊　傳伊朗精銳指揮官失聯多日

揭密真主黨呼叫器爆炸案！　華郵：台灣金阿波羅「真的不知情」

只吃薯條、洋芋片！12歲少女超挑食　竟吃出罕病「慘失明」

搞砸毒梟任務！15歲少年遭狠捅50刀　「活活燒死」成焦屍

iPad揭荒淫真相！老公猝逝才知「他狂出軌買春」　妻怒吃骨灰洩憤

「國慶晚會最有趣的20秒」 李艷秋揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

北東雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風

金秋來襲！新北「4處臺灣欒樹」轉黃超浪漫　位置一次看

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

苗栗翁出門巡田水未歸　夜間尋獲卡涵洞已斷氣...孫哀痛下跪

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

西螺大橋藝陣文化祭眾神會螺陽　600秒高空煙火祈福「太平」　

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

國際熱門新聞

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

只吃薯條、洋芋片！12歲少女竟吃出罕病「慘失明」

清邁大象被洪水沖走　象夫輕撫屍體痛哭

全機播出色色片　乘客崩潰：關不掉

英消防員拍遺體照傳好友笑「有肥屍」...下場慘了

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

車禍後腦骨缺損！男露半顆腦街上趴趴走

祖克柏身家破6.6兆　登全球第2富豪

花1600挖到寶！　他找到藝術家真跡價值475萬

清純馬尾妹M字蹲露下體！畫面外流

搞砸毒梟任務！15歲少年遭捅50刀活活燒死

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

伊朗：6日深夜至翌日清晨取消部分航班

以軍空襲貝魯特南郊　傳伊朗精銳指揮官失聯多日

更多熱門

相關新聞

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩　至少46人死亡

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩　至少46人死亡

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列的衝突在7日滿一年，以色列軍方6日清晨對加薩一間清真寺和學校發動空襲，造成26人死亡。與此同時，以軍也在6日晚間對黎巴嫩首都貝魯特發動猛烈攻勢，造成超過20人死亡。

伊朗：6日深夜至翌日清晨取消部分航班

伊朗：6日深夜至翌日清晨取消部分航班

開戰周年以色列稱將獲勝　哈瑪斯讚光榮行動

開戰周年以色列稱將獲勝　哈瑪斯讚光榮行動

以軍空襲貝魯特南郊　傳伊朗精銳指揮官失聯多日

以軍空襲貝魯特南郊　傳伊朗精銳指揮官失聯多日

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

關鍵字：

以哈戰爭以巴衝突以色列哈瑪斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

「情侶都去哪愛愛？」過來人曝刺激地點

派出所變打卡聖地！凌晨3點遊客排爆　背後原因曝

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面