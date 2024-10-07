以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩！　至少46人死亡

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列的衝突在7日滿一年，以色列軍方6日清晨對加薩一間清真寺和學校發動空襲，造成26人死亡。與此同時，以軍也在6日晚間對黎巴嫩首都貝魯特發動猛烈攻勢，造成超過20人死亡。

綜合外媒報導，加薩衛生部表示，以色列6日清晨對中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的一間清真寺和學校發動空襲，造成至少26人死亡。從網路上曝光的現場畫面可以看到，建築被炸成一片廢墟，倖存者到處搜索救援。

▲▼中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）一所收容難民的學校遭襲擊。（圖／路透）



以色列軍方表示，這次攻擊的目標是哈瑪斯的指揮中心，而在發動攻擊之前，已經採取了措施減少平民傷亡，包含使用精確武器、空中監看和額外的情報訊息。

無國界醫生組織（MSF）接手該起襲擊事件的53名傷者和22具罹難者遺體，並在聲明中指出，這波襲擊造成附近的艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital）人員傷亡，「許多患者抵達時情況危急，頭部、胸部和腹部受傷，醫院裡的情況很混亂。」

▲迪爾巴拉一間清真寺遭襲擊。（圖／路透）



無國界醫生組織表示，由於沒有足夠的床位容納所有病人，所以醫療人員只能在醫院走廊上救治傷者，且艾格撒醫院是加薩僅存少數仍在運作的醫療機構之一。

黎巴嫩首都貝魯特6日晚間也遭受一連串空襲，尤其在南部郊區的攻勢最為密集，火光不斷照亮夜空，整個城市徹夜迴盪著爆炸聲響。黎巴嫩衛生部官員指出，這波襲擊共造成23人死亡、93人受傷。目前以色列軍方尚未對此做出回應。

另外，受到以色列接連襲擊影響，黎巴嫩政府宣布，為了保護學生，學校的新學年將延後至11月2日開始；黎巴嫩教育部長指出，目前全國約有40萬名學生和4萬名教師流離失所。