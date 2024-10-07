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南投青銀合作教育講座10／17登場　邀銀髮族與科大生探討混齡職場

▲青銀合作教育講座活動開放報名。（圖／南投縣政府提供）

▲青銀合作教育講座活動開放報名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於10月17日辦理「青銀合作教育講座」，邀請里山農創行銷有限公司執行長林建誠擔任講師、帶領銀髮族與南開科技大學多媒體動畫應用系學生互動，學習如何與不同世代互助與合作，創造全齡社會新視角，活動自即日起開放報名。

縣政府社會及勞動處表示，為了解青銀合作類型、混齡職場現況，本次講座特與南開科大合作，由該校科技學院院長梁瑛心教授帶領學生一起參與，主題融合理論介紹、案例分析和分組活動，將讓內容更加生動。

社會及勞動處指出，截至今年8月底，全縣55歲以上銀髮人口計17萬9754人，占全縣人口數的37.9%，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，「南投縣銀髮人才服務據點」成立近3年來，致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，只要年滿55歲以上銀髮族或對創業有興趣者都可參加。

「青銀合作教育講座」將於10月17日（星期四）上午8時30分至12時30分，在南投縣南投市三和一路8號（南投縣政府綜合大樓1樓橋接教室）辦理；活動名額有限，額滿為止，報名專線:049-2245580，相關活動資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

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