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2024黑面琵鷺保育季　「我愛黑琵」寫生比賽開始報名

▲來台度冬的「國際明星鳥」黑面琵鷺陸續報到，2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽開始報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲來台度冬的「國際明星鳥」黑面琵鷺陸續報到，2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽開始報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024黑面琵鷺保育季即將在10月20日在台南市七股區正王府隆重登場，主辦單位宣布今年增加「我愛黑琵」寫生比賽，自3日起受理報名，歡迎全國各國民中小學學生及幼兒園小朋友 踴躍參加。

時序已入秋，來台度冬的「國際明星鳥」黑面琵鷺陸續報到，每年中秋節及國慶日前後就現身，也被稱是另類「國慶鳥」，台南七股首批黑琵9月下旬飛抵七股曾文溪口黑面琵鷺保護區，象徵今年賞鳥季登場了，由台南市政府農業局、台南市生態保育學會聯合舉辦的2024黑面琵鷺保育季，也將登場了。

▲來台度冬的「國際明星鳥」黑面琵鷺陸續報到，2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽開始報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽承辦單位佳里區信義國小校長馮郁元說，舉辦「我愛黑琵」寫生比賽旨在促進親子交流，並推廣黑面琵鷺生態保育，培育美術創作人才，提升生活藝術品質及素養，以「黑面琵鷺」為寫生主題，來喚起生態保育往下紮根。10月20日配合黑面琵鷺保育季開幕在七股區正王府舉行，比賽組別：共分為5組： 1.幼兒園組 、2.國小低年級組(一、二年級) 、3.國小中年級組(三、四年級)、4.國小高年級組(五、六年級)、5.國中組。

校長馮郁元指出，報名日期：1.採團體或個人報名：於即日起至113年10月16日(星期三)下午4時止，填妥報名表傳真(06)7211831或郵寄至至 liliya@tn.edu.tw 電子郵件報名。報名後請致電 (06)7211918信義國小李慧稜主任)確認。各組錄取前3名（第1名1位禮券 1000元、第2名1位禮券 800元、第3名1位禮券500元）及佳作禮券 200元2位，頒發禮券及獎狀。各組收件未達30件，視作品優劣，得以從缺名次。

頒獎將配合2024黑琵保育季系列活動【黑白】與【彩色】李進裕攝影展11月10日開幕時在農業部生物多樣性研究所七股黑面琵鷺展示館公開頒獎表揚。

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