「與鷹同行 漫步森林」　墾森觀海賞鷹趣活動開跑

▲從觀海樓看出去的景色 。（圖／農業部林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年10月是恆春半島猛禽過境賞鷹盛事，農業部林業及自然保育署屏東分署今年於12日在墾丁國家森林遊樂區推出「墾森觀海賞鷹趣」活動，包含墾森觀海賞鷹限定小旅行、鵟鷹翱翔趣味紙藝手作DIY等活動，邀請遊客蒞臨墾森，森林漫步與鷹同行。

山陀兒颱風襲擊南台灣，雖然對園區和森林帶來了一些損害，但尚不影響猛禽過境，年度鷹季重頭戲-秘境賞鷹限定小旅行，仍將於10月12日辦理，特別邀請到老鷹達人蔡乙榮老師進行賞鷹導覽解說，從清晨4時00分到11時00分，森友們將獨家享受觀海樓頂絕美日出以及一睹壯觀的起鷹景致，並可享用華泰瑞苑GADUGADU Brunch山海環景精緻早餐，費用也包含園區導覽，由專業導覽解說一探園區內神秘的動植物。

秘境賞鷹限定小旅行活動採線上預約報名，共有60位名額(不含早餐純賞鷹20位；含泰瑞苑GADUGADU Brunch山海環景精緻早餐40位)，報名還送灰面鵟鷹造型磁鐵、超萌紀念口罩、鵟鷹翱翔趣味紙藝手作DIY體驗，另外報名賞鷹活動，於當週末入住華泰瑞苑每房再加贈一顆扭蛋。

12日當日下午，屏東分署也舉辦兩場次趣味鵟鷹翱翔趣味紙藝手作DIY，上午沒有來賞鷹，午後也歡迎來墾森森呼吸享受大自然芬多精，一同體驗鵟鷹紙藝手作DIY，豐富的「墾森觀海賞鷹趣」系列活動，特別適合全家大小一同來玩。詳細報名資訊請見「墾丁國家森林遊樂區」FB粉絲專頁（網址： https://www.facebook.com/ktforestarea ），邀請大家一同到墾森賞鷹探索趣。