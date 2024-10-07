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戴資穎續任中華電信永續大使　真人版LINE貼圖所得投入羽球推廣

▲中華電信舉辦小戴粉絲見面會，並推出「感謝愛戴」真人版LINE公益貼圖，所得將投入羽球運動推廣。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

「小戴加油！」感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上奮鬥不懈，讓世界看見台灣，中華電信特別舉辦「擁『戴』精采　繼往開來」粉絲見面會，吸引上百人到場支持，還有球迷用心錄製影片送上祝福，讓小戴忍不住紅了眼眶，一度哽咽道：「我很感謝大家願意把自己工作賺來的錢拿去看我比賽，其實我在每一場比賽裡面都可以感受到，自己真的好像在家比賽一樣！」

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信舉辦小戴粉絲見面會。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲小戴在台上一度哽咽落淚。

做為長期合作夥伴的中華電信，多年來一同見證了小戴的每一場比賽與成長，更以她的表現為榮。活動中，小戴也與中華電信總經理林榮賜互贈巴黎奧運實戰球衣和最新的iPhone 16 Pro作為紀念禮物，同時宣布雙方將持續攜手深耕永續。

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼現場展出小戴歷年參賽的選手證及征戰各地的球衣。

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

林榮賜總經理表示，「小戴的一個精神，事實上她代表著堅持、勇於挑戰、奮戰不懈，這些精神都是台灣最好的精神，跟中華電信永續發展，我們無悔投入，我覺得這個部分是相當地契合。」

戴資穎則認為，「中華電信的堅持永續，跟我在球場上努力打球的感覺一樣，就是我們都很堅持在做好這件事情，我覺得共同努力，然後我打球的時候，中華電信也可以一起種樹，讓台灣的土地更美好，讓大家有更好的環境，其實很謝謝中華電信。」

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲小戴續任中華電信永續大使，與中華電信總經理林榮賜互贈禮物。

中華電信自2017年起即邀請小戴擔任中華電信產品代言人、永續發展傳播大使，並啟動三年「拍下勝利 種下樹木」造林計畫，2023年擴大至8年15萬棵造林計劃，與小戴一同種下41,415株樹，並參與ESG媒合平台專案，前進桃園復興，協助竹林疏伐暨泰雅部落竹業經營、促進竹林生態永續。雙方攜手為地球盡一份心力，未來也將展開更多永續行動。

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「感謝愛戴 永續精采」小戴真人版LINE貼圖亮相。

此外，中華電信更進一步結合環保推廣與社會公益理念，發表「感謝愛戴，永續精采」LINE公益貼圖。林榮賜總經理指出，「小戴的精神與中華電信兩者結合，透過LINE貼圖讓更多人看到，而且我相信每一個粉絲、每一個朋友，在發貼圖的時候，一定都會想起小戴超棒的時刻，我覺得非常有意義！」小戴也笑著附和：「對，而且這是真人，就是我的照片！我全部都很喜歡，因為都是我看過的！」

▲中華電信戴資穎見面會(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲挺小戴LINE貼圖公益所得投入羽球運動推廣。

小戴陪你過日常LINE貼圖，集結32張真人賽事（含2024巴黎奧運）及生活照片，結合插畫風格，更收錄小戴經典語錄，即日起開放下載，所得收益將做為中華電信與戴資穎共同推廣臺灣羽球運動、舉辦羽球夏令營活動經費，讓你挺小戴、做公益，為社會注入更多正能量，也助台灣體壇精采永續。

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