【東森傳愛助更生】正能量阿凱成活教材　下一站前進校園宣傳反毒

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【東森傳愛助更生】正能量阿凱成更生人活教材　下一站前進校園宣傳反毒

▲▼阿凱,張登凱,正能量小隊。（圖／張登凱提供）

▲從更生到重生，正能量阿凱（前排中）持續力行公益，近期受邀至臺北市社會局分享人生經歷，希望用生命影響生命。（圖／張登凱提供，下同）

生活中心／台北報導

曾經誤入歧途的阿凱（張登凱），如今正用自己的經歷幫助更多人找到生活的新方向。從更生到重生，阿凱持續響應「總裁大哥」東森集團總裁王令麟力行公益的精神，除了積極前往全台各監所演講、還加入名導團隊拍攝紀錄片，以自身經歷勉勵受刑人不放棄希望，阿凱近期更受邀前往校園進行反毒宣導，儼然把自己活成一部更生人活教材，多管齊下積極傳遞正能量。

▲▼阿凱,張登凱,正能量小隊。（圖／張登凱提供）

▲阿凱（圖中）演講範圍越來越寬廣，不僅受邀至社會局分享他的故事，也將前進校園啟發學子。

近期阿凱受臺北市政府社會局邀請，前往北投社福中心分享他的故事，以及他是如何幫助其他想找工作與住所的人，勉勵眾人不放棄希望。同時阿凱也受到桃園市政府青年事務局邀請，即將前往桃園的大學及高中分享《重生效應》，目前已確定10/23元智大學及11/8清華高中等場次，阿凱表示相當期待並會努力完成任務，希望用自身經歷啟發年輕一代，幫助莘莘學子遠離毒品、暴力與網路成癮，珍惜生命中的每個選擇。

▲▼阿凱,張登凱,正能量小隊。（圖／張登凱提供）

▲▼阿凱與新銳導演許志漢（上圖左）一同拍攝監所紀錄片。

▲▼阿凱,張登凱,正能量小隊。（圖／張登凱提供）

另一方面，阿凱參與新銳導演許志漢團隊至苗栗看守所拍攝監所技能紀錄片的計畫已順利完成，他在影片中不僅分享自己的經歷，也在工廠當講師，傳遞信仰與人生智慧，幫助受刑人重新思考未來，幫助他們早日返家找到屬於自己的新方向。

▲阿凱回到當初受洗的新店戒治所傳福音感觸特別深。

重返社會超過3年的阿凱，年少時因誤入歧途遭判刑，但他不放棄自己，在監所內完成國、高中學業，更考取多張證照，假釋出獄後，在王令麟與東森慈善基金會的協助下，成功復歸社會，更追隨王令麟「更生人照顧更生人」的腳步，過去即曾赴澎湖、金門、綠島、桃園等地監獄演講，也數度上各大電台不吝分享人生挫折重新站起來的經驗，甚至回到17年前受洗的新店戒治所分享福音，期盼能用生命影響生命。

▲阿凱持續上各大電台分享自己的重生之路。

除了長期關懷受刑人，受到王令麟長期熱心參與各項公益活動的影響，阿凱也跟著總裁大哥的腳步身體力行做公益，經常與「正能量小隊」夥伴一同送物資到偏鄉，活出生命的精采，他堅信，正是上帝與身邊貴人的幫助，讓他有機會走到今天，這一切都是最好的安排，他會繼續用自己的經歷去影響更多的人，傳遞生命的力量。

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