話到嘴邊卻忘詞？大腦老化、記憶下降...專家提「6大要訣」助減緩　

▲大腦老化在一定程度上是無法避免的。（圖／CFP）

記者胡至欣／整理報導

隨著全球人口壽命的延長，老年人口比例逐漸增加，「如何在衰老過程中保護大腦健康？ 」越來越受到關注。長期專注於大腦功能、記憶和失智症等領域研究的神經學博士Gary Small（蓋瑞．斯莫爾），對此提出關鍵6要訣。

根據聯合國《世界人口展望：2019年修訂版》的數據，預計到2050年，全球每六人中就會有一人超過65歲，而80歲以上的人口將增加三倍，達到4.26億人。大腦會隨著年齡的增長而發生變化，比如：就在嘴邊卻怎麼也想不起來的詞語、明明記得放在某個地方的鑰匙卻不見了，諸如此類「記不得事情」的症狀，可能變得更加頻繁。

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Gary Small博士指出，大腦老化的自然過程分為三階段：

1. 正常老化：記憶差錯輕微且相對穩定

2. 輕度認知障礙：認知挑戰更加頻繁，但不影響獨立性

3. 失智症：認知衰退影響個人自我照顧的能力

一項關於老化與大腦的近期研究發現，記憶力會從中年開始下降。對於正常老化的人來說，這一點在回憶能力上尤為明顯，而在識別能力上的影響較小。回憶能力的下降也是阿茲海默症記憶喪失的一個特徵。

大腦老化在一定程度上是無法避免的，但老化過程並非人人一致，會根據遺傳、生活方式和環境產生不同的影響。蓋洛普民調顯示，14%年輕成人、22%中年成人和26%老年成人表示有記憶問題，然而，在採納更健康的生活習慣之際，成人的記憶問題則會有所減少。

對此，Gary Small也提出6大要訣：

1. 及早訓練大腦：早期干預和腦力刺激活動，如閱讀、玩文字遊戲或學習新技能，有助於保持甚至改善記憶力、處理速度、注意力和感知能力。

2. 保持活躍與健康飲食：結合運動與均衡飲食，有助於支持大腦健康和心血管健康。建議食用富含Omega-3脂肪的食物，如魚類和堅果，以及抗氧化劑豐富的蔬果，如藍莓等，同時避免加工食品。

3. 注意藥物使用：與醫生合作管理健康。用於治療高血壓和高膽固醇的藥物與更好的大腦健康和更長的壽命有關。

4. 掌握環境因素：減少暴露於煙霧、霧霾、霉菌和其他毒素下的機會。避免資訊過量、電視成癮和雜亂無章的環境。

5. 保持積極心態：樂觀者比悲觀者活得更長。練習正念、瑜伽或冥想，透過靈性修養或與自然的和諧相處來培養積極的心態。

6. 更頻繁地社交：培養一個在順境和逆境中都能依賴的強大社群，感受被支持和被愛，可以帶來正面影響，有助於減緩大腦老化並維持記憶力。