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【廣編】巨型粉紅絲帶妝點機身　星宇航空攜手雅詩蘭黛集團響應乳癌防治

▲▼雅詩蘭黛,星宇航空,乳癌,粉紅絲帶,公益。（圖／業者提供）

▲星宇航空與雅詩蘭黛集團響應10月粉紅絲帶乳癌防治活動，以CGI動畫將粉紅絲帶繫上A350機身。

圖、文／雅詩蘭黛提供

星宇航空與雅詩蘭黛集團響應10月粉紅絲帶乳癌防治活動，以CGI（Computer-Generated Imagery）動畫再創新話題！今年透過近期討論度爆表的CGI技術將粉紅絲帶繫上A350機身，虛實難辨的畫面讓飛機彷彿真的綁著巨型粉紅絲帶起飛，在空中翱翔。除此之外，星宇航空空服員、機場運務員，將於乳癌防治月配戴粉紅絲帶，合力擴散粉紅力量，迎向沒有乳癌的世界。

雅詩蘭黛集團自1992年Evelyn H. Lauder女士以粉紅絲帶作為象徵，宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定每年十月份為乳癌防治月，透過各式行動號召各大企業及名人，共同為乳癌防治努力。今年雅詩蘭黛集團再次邀請星宇航空共襄盛舉，讓粉紅力量以創新CGI技術結合航空，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量！

星宇航空表示，已連續二年響應雅絲蘭黛粉紅絲帶乳癌防治活動，很榮幸能夠參與國際級慈善公益活動。為突破以往宣傳模式，今年首度推出CGI動畫影片，希望透過吸眼球的視覺效果讓更多人意識到乳癌防治的重要性，透過網路分享達到最好的宣導效果，未來星宇航空也將繼續投入各式公益活動。

乳癌防治月將持續至10月31日，歡迎大家至星宇航空官方社群平台分享給親朋好友，透過眾人的力量擴散乳癌防治精神，星宇航空一線人員將於此期間配戴粉紅絲帶，更多雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導活動相關資訊請洽：www.elcpinkribbon.tw

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關鍵字：

雅詩蘭黛星宇航空乳癌粉紅絲帶公益

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