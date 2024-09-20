根本懶人福音！3M輕巧型免手洗平板拖把　雙刃刮刀速乾即淨、髒污不沾手

▲「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」雙刃刮刀設計能快速脫水、洗淨毛髮，髒污不沾手，把拖地變得輕鬆省事。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

工作忙碌一整天，下班回家還要面對家事，實在讓人提不起勁，尤其拖地，更常被點名是「最討厭家務」之一，實際原因為何？聽聽民眾怎麼說。

▲拖地常被點名是「最討厭家務」之一。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

「拖把清潔地板會沾上很多灰塵，用旋轉桶壓壓壓都甩不掉，還是需要用手清理。」家庭主婦告訴我們，她最大困擾就是拖把清到一半時，小朋友突然大哭，當下手很髒、無法馬上安撫，常常因此手忙腳亂。

「我現在搬出來住小套房，本來想要把家裡的帶桶拖把帶過來，但後來發現它實在太佔空間。」小資男苦笑說，自己的租屋空間有限，已經容不下拖把了，所以現在地板髒索性都用抹布擦。

「我們家用那種圓形的拖把頭，很多牆角縫隙根本拖不乾淨！」粉領族則抱怨拖地耗時又耗體力，每次拖到最後灰塵都卡在角落很麻煩，更怕髒東西卡在拖把上，洗不掉容易產生異味，但想到要用手搓洗就覺得不喜歡。

▲「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」把拖地變得輕鬆省力。

▲刮水桶乾溼分槽。

《ETtoday街頭大調查》發現，不想手碰髒水髒污，費時費力卻拖不乾淨等，都是拖地讓人避之唯恐不及的原因，所以用對工具很重要。如今有了「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」也許能扭轉拖地印象，現場直接邀請民眾來體驗。

▲拖把頭360度旋轉設計，能深入角落、縫隙。

▲拖把布不易被毛髮纏繞。

平板拖把頭設計，360度旋轉零死角，能輕鬆深入各種角落縫隙，乾拖吸附毛髮灰塵，濕拖去除油污髒漬，先乾拖再濕拖清潔更全面，試用民眾一拖就有感：「它可以貼合牆角，更好地清潔縫隙，而且不會有頭髮纏繞在上面，輕輕一刮就能洗得很乾淨。」

▲細纖拖布擁有4倍吸水力。

▲雙刃刮刀能快速脫水，同時洗淨毛髮。

細纖拖布擁有4倍吸水力，雙刃刮刀則能有效去除水分，拖完地面快乾不留水痕，同時一刮即淨，毛髮異物不殘留，也讓民眾大讚：「飲料打翻來回拖一趟地板馬上就乾淨了，而且刮洗完 ，上面完全不會殘留污漬，我覺得很棒！」

▲桶身輕巧好收納，莫蘭迪綠自帶高質感。

桶身寬度僅有18公分，比前一代更窄、更輕，方便收納，尤其適合小坪數空間，同樣令人眼睛一亮，民眾直呼：「輕巧好放置，可以在夾縫中生存，重點是莫蘭迪配色，時尚又美觀，跟我家小客廳也很搭。」

▲「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」適合小坪數空間。

3M產品品質深受市場肯定， 連續5年都是平板拖把銷售第一品牌，新一代「輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」洗淨髒污不沾手，堪稱懶人福音！小桶身好收納，絕對是租屋族、小資族居家清潔的神隊友。