開房間怕破產「情侶都去哪愛愛？」　過來人曝刺激地點

▲原PO與男友每次開房間，哀號「好像會破產」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好奇大家都去哪裡快樂？」一名妹子透露，她與男友都住在家裡，若想壞壞只能去開房間，但就怕會破產，因此求問老司機們都去哪裡壞壞呢？文章引發討論，有網友建議「看過有人在外面租一間便宜的雅房當打砲房」、「找可以補助的房子」；想刺激的話，「就是晚上公園、頂樓、樓梯間、車上」。

一名網友在Dcard害羞求問，她每次跟男友約會都會想壞壞，但雙方沒有同居，且都跟家人同住，男友甚至與爸爸睡同一間房，因此都得去旅館開戰。

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但兩人的經濟有限，原PO害羞求問，「每次想要都去開房，好像會破產...大家都在哪發生關係？」

底下網友熱議，「談戀愛本來就是很花錢的事情」、「租一間便宜的套房！反正開房也不便宜，主要要看你們一個月的頻率在哪裡？也多一個可以約會的小地方，可以換算一下 ，看這樣會不會比較划算」、「找可以租屋補助的房子」、「看過有人在外面租一間便宜的雅房當打砲房」。

也有網友曝刺激地點，「基本就是去旅館休息，刺激一點就是晚上公園、頂樓、樓梯間、車上」、「頂樓也可以，我娘家住公寓，頂樓搭建半開放式的鐵皮屋，我倆晚上都會偷偷在樓上愛愛，特別刺激」、「公園、樓頂、機車、汽車、公共廁所、KTV、U2、網咖包廂、泳池、職員室、樓梯間」。