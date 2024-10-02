最常客滿「1時段」曝光！摩鐵員工大爆料：偷情居多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會到汽車旅館激戰，就有網友表示，朋友曾在汽車旅館上班，聽對方說才知道，原來最容易客滿的時段不是下午也不是晚上，而是「一大早」，「朋友說偷情居多，騙對方要去上班，早上就來汽車旅館了！」話題引發熱議，釣出許多摩鐵員工大爆料。

「哇嗚～原來偷情的那麼多？」有網友在Threads表示，朋友曾經在汽車旅館上班，從對方口中才得知什麼時段是最容易客滿的，答案則是「一大早是最容易客滿，朋友說偷情居多，騙對方要去上班，早上就來汽車旅館了！」

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貼文引發熱議，「旅館上班真的很容易遇到偷情」、「不止汽車旅館，有提供休息的商旅也超多，只是商旅的偷情時間是一整天」、「我媽在旅館櫃台上班，還有那種早上晚上固定帶不同人去的」、「颱風天偷情也很多，因為都騙另一半今天不能休息，我們以前颱風天生意都好到爆炸。」

還有同業分享，「一大早及中午（曾任職三年櫃台）」、「下午偷情的很多，以前待過汽旅櫃檯，男的帶小三開房間，正宮過來抓」、「清晨05-07，退房剛好上班去。傍晚17-19，退房回家謊報加班或路上塞車。晚上22-00，朋友應酬小酌一下。開2H往往都1小時內退房，浴室沒用、備品沒少。」