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交往前就發生關係「會不珍惜？」　男網友吐真心話：重要到不行

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲交往前就發生關係，男生會比較不珍惜？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對部分人來說，伴侶不只要心靈契合，「性」也很重要。近日有網友發文表示，她的性觀念較開放，甚至覺得交往前應該「試車」，但普世價值似乎是交往前盡量不要發生關係，這是為什麼呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「為什麼交往前不能發生關係」為標題發文，提到她的性觀念較開放，覺得交往前應該先試車，不過現在普世價值似乎仍是交往前盡量不要發生關係。她曾試著推測原因，像是會被認為隨便、男生會不珍惜、男生若只重視「性」會覺得不必交往。

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不過對於這3點，原PO認為這也不算壞事，況且就算交往前就發生關係，男生就一定會比較不珍惜嗎？她實在不解這個邏輯，是否有男生能夠分享自己的看法？

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下男網友紛紛回應，「男生會覺得你太簡單得到，畢竟性愛對男生來說是一個重要到不行的節點了，要有一定的考驗跟付出代價得到，從別的層面看，性愛甚至是一個關係的終點」、「沒確認關係就打X，大機率會被歸類成X友，因為對方也不知道你是不是認真的，所以就還是會去找其他的對象」、「會覺得太ez（簡單）」。

也有女網友表示，「講難聽點，女生被試車等於被白X」、「交往前不要發生關係會讓男人不珍惜這句話不是每個男人都適用，但大部分男人都適用，看你要不要賭賭看」、「我每一個男友都是先發生關係，但是我沒有發生關係了沒在一起的。都是曖昧、發生關係、繼續曖昧一陣子，然後就在一起了。如果遇到真的只想打X的，你再好他也不想在一起，那如果有心想談戀愛、認真的，發生關係了，並不影響你們交流價值觀」。

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