全機播出「色色電影」鹹濕裸身全看光　乘客崩潰：關不掉

▲澳洲航空一架客機上，統一播出電影，竟然充滿鹹濕畫面。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲航空（Qantas）出大包，一架客機的機上娛樂系統故障，空服員只能在每位乘客的螢幕上，播放「同一部電影」。令人詫異的是，他們竟選擇一部限制級電影，導致所有人都被迫觀看情色內容，而且無法暫停或關掉。

這起事件發生在澳洲航空QF59航班，一趟從雪梨飛往日本羽田機場的班機上。出現技術問題之後，全機開始播放2023年電影「Daddio」，描述一名年輕女性旅行結束，搭計程車返回曼哈頓公寓，意外與司機聊起她與已婚男子的婚外情，其中含有大量露骨內容，包括裸露生殖器的畫面、富含性意味的鹹濕訊息等。

▲乘客發文時，附上螢幕翻拍照片，顯示電影角色正在傳送鹹濕訊息。（圖／翻攝Reddit）



一名乘客事後在網路論壇Reddit發文表示，螢幕「沒辦法暫停、調暗或關掉」，大家忍耐1小時之後，才終於換成另一部闔家觀賞的電影，「這對於每個人而言都超級不舒服，尤其是飛機上的家庭與孩童。」他還附上一些電影翻攝照片，「對於一間大型航空公司而言，這怎麼能夠讓人接受？」

澳洲航空證實此事，「這部電影顯然不適合播給整個飛機上的人看，我們向乘客誠摯道歉。」但發言人表示，在發生技術問題，導致乘客無法各自選擇電影的狀況下，緊急改播兒童電影，已經是標準作法，「我們正在審查，這部（限制級）電影是如何被挑中的。」