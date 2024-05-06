停飛仍賣數千張機票！　澳洲航空遭重罰台幣21億元

▲澳洲航空（Qantas）遭重罰台幣21億元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲航空（Qantas）因航班取消後仍持續販售機票，去年8月遭澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）告上法院。澳航最終遭重罰1億澳幣（約台幣21.8億元），同時啟動2000萬澳幣（約台幣4.35億元）的補償計畫，受影響乘客每人約可獲賠225至450澳幣。

根據《路透社》報導，澳洲航空因在航班取消後，仍持續販售機票數周，數量高達數千張，並於去年8月遭ACCC告上法院。澳航6日在最新聲明中指出，目前與ACCC達成庭外和解，將支付1億澳幣的罰款，同時額外啟動2000萬澳幣賠償計畫，將向受航班取消影響的乘客支付225至450澳幣（約台幣4900元至9800元）的賠償。

罰款金額仍待澳洲聯邦法院裁准，ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）則表示，「我們很高興確認澳航承認誤導客戶，並同意對這種行為接受嚴厲的處罰，擬議的罰款規模是執行《澳洲消費者法》的一個重要里程碑。」

澳航執行長哈德森（Vanessa Hudson）則表示，他們對於沒有達到標準，讓顧客失望感到很抱歉，目前公司已升級了服務流程，並持續投資新技術，以避免類似情況再度發生。